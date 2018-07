El marido de la castrillonense Lucile García: "No guardo rencor"

Patrick Hagelstein, marido de la policía castrillonense Lucile García, asesinada en el atentado de Lieja del 29 de mayo, ha compartido con "Salam Plan" su estado de ánimo. "Lucile era una mujer extraordinaria, le gustaba ayudar. Es muy complicado vivir sin ella. Se me hace difícil aceptar que no volverá...", dice. Sigue cerca de Boris, el hijo de Lucile, y de su nieta Lana, de 11 años. "No guardo rencor a la familia del terrorista", añade, aunque se alegra de que le abatiesen. "Así no cruzaré la mirada con él."