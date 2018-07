Una madre denuncia heridas de su hijo por una colchoneta de un McDonald´s de Palma

Una zona de juegos infantiles demasiado peligrosa. Una madre ha denunciado que su hijo de siete años se cortó en la cabeza al pasar por debajo de u na de las colchonetas en el ´Play´ del McDonald´s de Cas Capiscol II en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio, según relata Virginia Moll en las redes sociales, cuando sus tres hijos se fueron a comer con sus abuelos en este establecimiento de comida rápida.

El niño se cortó "con unas grapas que estaban colocadas de forma punzante con el peligro que eso conlleva", explica Moll. Los abuelos tuvieron que trasladar al niño al centro de salud más cercano donde se le realizaron las curas necesarias.

Moll comenta que ese día se acercó a McDonald´s a preguntar sobre el incidente y vio que un tapicero ya había reparado la colchoneta con la que se lastimó su hijo. Y la reparación la hicieron 30 minutos más tarde del accidente.

La madre del pequeño herido realizó la reclamación por escrito, llamó varias veces y envió dos mails que no obtuvieron ninguna respuesta: "Mcdonald´s sigue sin responder y sin disculparse", aclara.

"Un accidente lo puede tener cualquiera, pero una zona infantil de juego de estas características debe estar en las condiciones óptimas de seguridad y este tipo de cosas no pueden suceder por no llevar a cabo las medidas pertinentes. Me he visto obligada a hacer públicos estos hechos, tras la respuesta nula de McDonald´s hacia nosotros", concluye Moll que ha recurrido a las redes sociales para denunciar esta situación.