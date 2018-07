Aceptan un año de cárcel por enviar un vídeo porno con un bebé por Whatsapp

Dos mujeres marroquíes acusadas de sendos delitos de corrupción de menores, por distribuir por Whatsapp un vídeo pornográfico de una mujer con una bebé, aceptaron ayer un año de prisión a cambio de no ser expulsadas de España. La Fiscalía solicitaba dos años y seis meses de cárcel a sustituir por la expulsión con prohibición de regresar al país en cinco años.

El acuerdo con la Fiscalía supone la aceptación de los hechos. Una de las acusadas admitió que remitió el vídeo a la otra, y ésta a su vez lo difundió por Whatsapp a todos sus contactos. "Sólo queríamos denunciar esa barbaridad. Ninguna mujer puede hacer eso si tiene el corazón de una madre", afirmó una de ellas.

El vídeo era de una dureza extrema. En él aparecía una bebé de unos seis meses al que habían puesto ropa de cuero y que estaba atada de pies y manos. Una mujer la golpeaba mientras la pequeña lloraba. Eso es sólo el principio, porque después se podían ver imágenes de abusos sexuales a la pequeña.

Una de las personas que recibió el vídeo fue un vecino de Pola de Lena. El hombre había cambiado de compañía telefónica y la nueva le adjudicó un número de teléfono que previamente había sido dado de baja. "Antes de recibir el vídeo me llegaron mensajes de audio pero en un lenguaje que no entendía", explicó a las puertas del Jugado de lo Penal 3 de Oviedo tras anunciarle que no iba a declarar al haberse alcanzado un acuerdo. "Nada más que lo empecé a ver, lo paré y fui a la Guardia Civil a denunciarlo. Era muy duro, muy fuerte. No lo vi entero, pero lo denuncié porque me pareció brutal y no quería tener problemas". En la legislación actual es delito tanto la tenencia como la difusión de este tipo de imágenes.

Con traductora

Los abogados de la defensa explicaron que ambas acusadas desconocen la lengua española. Una la habla con dificultad y la otra nada, por lo que hubo que contar con la presencia de una intérprete para que hiciera la traducción. Ambas explicaron que su intención no era la difusión de las imágenes, sino "denunciar algo tan grave".

"Lo reenviamos intentado denunciarlo, porque soy madre y vi un poco el vídeo y lo mandé a otras madres para que vieran eso que no se puede hacer. Ninguna mujer puede hacer eso si tiene el corazón de una madre", afirmó una de las acusadas.

La Fiscalía llegó a un acuerdo con las defensas teniendo en cuenta precisamente el desconocimiento de la lengua castellana y su arraigo en España: una de ellas está casada con un español y la otra trabaja, y ambas tiene hijos. Residen en Roquetas de Mar, en Almería, "de donde nunca hemos salido hasta hoy, que hemos venido aquí para esto. Estamos muy contentas de que no nos echen de España, y nunca, nunca mas volveré a pasar ni un vídeo ni una foto, ni nada", señaló una de ellas.