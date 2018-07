Un ciclista grave, al ser arrollado en Pravia por un conductor al que busca la Guardia Civil

Un ciclista se encuentra en estado grave en el Hospital San Agustín de Avilés a consecuencia de las heridas sufridas al ser atropellado por un vehículo en el concejo de Pravia. La Guardia Civil ya ha iniciado la investigación para dar con el paradero del conductor que no se detuvo tras el accidente. Fuentes cercanas al caso confirmaron que no hay testigos presenciales.



El accidente se produjo sobre las ocho de la tarde en el kilómetro 116,500 de la carretera N-632 (Ribadesella-Canero), en un tramo situado entre Muros del Nalón y Soto del Barco, en el municipio de Pravia. El herido fue trasladado hasta el servicio Urgencias del hospital San Agustín de Avilés, donde quedó ingresado en estado grave, según confirmaron fuentes oficiales. El Grupo de Investigación de Tráfico de la Guardia Civil ha asumido las pesquisas para dar con el paradero del conductor del vehículo que no se detuvo tras el accidente bien porque no se percató del alcance o porque optó por darse a la fuga y no auxiliar el herido.