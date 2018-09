Una pasajera evita una tragedia al frenar un Alsa tras desmayarse el chófer

Susto mayúsculo el que se llevaron los pasajeros de un autobús de la compañía Alsa en el trayecto de Villaviciosa a Oviedo. Sucedió a la altura de El Berrón (Siero) y, con el grave accidente ocurrido con otro autobús en Avilés, que dejó cinco fallecidos, tan reciente generó una gran alarma entre los viajeros del vehículo. Según relatan los testigos, el conductor se desvaneció y la intervención de una pasajera fue clave para que el accidente no fuera a mayores. Esa pasajera fue la mexicana Aura Anahí Chávez López, que viajaba junto a su mujer, asturiana afincada en Mallorca, y la hija de ambas, de nueve meses. "A la altura de El Berrón el autobús empezó a dar bandazos", relata Cristina García, esposa de Aura. El vehículo chocó hasta tres veces con la mediana y sus árboles, provocando daños en las lunas. Fue la pasajera mexicana la que, cuando las viajeras de primera fila se iban hacia atrás para ponerse a salvo, se acercó al conductor y vio que no reaccionaba. Entonces tomó el volante, giró el autocar y lo paró. Una ambulancia se llevó al chófer, que decía "no acordarse de nada", y los pasajeros, "en un tremendo shock", fueron llevados a Oviedo por otro conductor y escoltados por la Guardia Civil, que tomó declaración a Aura Anahí. El autocar había salido de Llanes y en el momento del accidente llevaba una quincena de pasajeros, siempre según los testigos, que tomaron el bus a las 18 horas en Villaviciosa.