Un día triste, muy triste

Fue la primera noticia recibida en la mañana. "Sabes lo de Celia Barquín", me comentó un amigo de LA NUEVA ESPAÑA. No, le dije, pensando que había conseguido un nuevo triunfo. Pero cuando entré en internet y vi la noticia, un respingo me recorrió la piel y tuve que volver a leerlo, no daba crédito. La terrible noticia me sobrecogió y de inmediato me vinieron al recuerdo sus primeras participaciones por los campos de asturianos. Fue en 2009 cuando la conocí y en mayo de 2010 ya protagonizaba el titular de una crónica al ganar la categoría reina del golf, el "scratch" en el torneo de Caja Cantabria, jugado en el campo de Llanes. Fue el primer titular al que le siguieron muchos más y siempre con humildad, con discreción. La sonrisa y la mirada dulce eran su emblema en el trato con sus compañeros de juego y con los muchos padres y aficionados que recorríamos los campos viendo jugar a las promesas del golf asturiano. Siempre discreta, de buen humor y muy prudente, sin llamar la atención ni hacer ruido. Una niña de la que todo padre se sentiría orgulloso, que además jugaba muy bien y que tenía un gran futuro, como así lo demostró estos últimos años. Pero el suyo fue un futuro truncado de forma irracional.

Celia, siempre recordaremos tu dulzura, tu sonrisa y tu pasión por el golf.