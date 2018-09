Amiga, compañera y deportista brillante, te has hecho eterna

Hola Celia, todas tus compañeras de los equipos de la federación, con las que has compartido tantas cosas y durante tantos años, estamos desoladas ante la terrible noticia de que nos has dejado. Han pasado dos días y todavía no nos podemos creer que haya pasado de verdad. Pero sí, es cierto, no es una pesadilla que se termine por la mañana.

No podemos dejar de pensar en tu familia, en Miriam y Marcos, tus padres, y en tu hermano, Andrés. No se nos ocurre nada que decir, ni qué hacer, ante las dimensiones de la desgracia y de lo que deben de estar pasando. También nos acordamos de tus compañeras y entrenadoras del equipo en la Universidad de Iowa State, que seguramente, estarán sintiendo algo parecido a lo que sentimos nosotras en estos momentos.

Un dolor y una tristeza inimaginables nos han invadido desde el momento en el que fuimos conocedoras de la desgarradora noticia. Pero en estos momentos tan duros y tan difíciles para todos los que te queríamos, queremos recordar contigo, las infinitas cosas buenas que nos has dejado, que hemos compartido y que hemos disfrutado juntas.

Nos has dejado tantos grandes momentos, que estas pocas líneas se nos quedan muy cortas. Eso sí, estamos seguras de que allá donde estés, te llegará todo nuestro cariño y nuestro afecto.

Celia, amiga, compañera, te nos has ido y al hacerlo has conseguido volverte eterna. Eterna en nuestro equipo y en nuestros corazones. Nuestro equipo, tu equipo, el que tú escogiste, nunca volverá a ser el mismo. No volverás a compartir la bola con Ana, tu amiga, tu compañera de "foursome", que se ha quedado, si es que todavía cabe, más huérfana con tu ausencia, que las demás. Con la que te volviste invencible en veinte ocasiones; invencible hasta que en vuestra última partida juntas, el destino siempre es cruel, os vencieron por primera y única vez. Aún así, ese día nos convertimos en Campeonas de España por quinta vez. Celia, todavía te queda por jugar el partido 21, aún por ganar, cuando os volváis a encontrar.

Pero, escucha Celiuca, ahora hablando en serio ¿Tiene el cielo tanto espacio para todas esas cosas que te has llevado contigo? ¿Dónde vas a meter todos esos golpes al aire? ¿Y qué me dices del embutido? ¿Lo estarás repartiendo, no?

Nunca olvidaremos esos golpes a la bandera con tu enorme firma estampada en la bola. Por cierto, aún seguimos sin entender cómo te podías concentrar con eso escrito en ella. Seguramente era ese talento, tan tuyo, el que lo hacía posible. Tampoco esos interminables putts, que sólo tú hacías fáciles y todos esos pintauñas y todos esos lazos. Llévatelos contigo para que el mundo tenga claro de dónde vienes, quién eres y a dónde perteneces. A partir de ahora el cielo será un poco más azul y el sol un poco más amarillo. Sabremos que serás tú mezclando los dos colores, nuestros colores, como siempre querías hacer y que a ninguna nos gustaba ¿Te acuerdas?

Celiuca, sigue desde allí arriba jugando con el azul y con el amarillo, hazlos brillar fuerte e ilumínanos el camino.

Te queremos mucho.

Alejandra Pasarín, Ana y Covadonga Sanjuán, Andrea Rosete, Carmen Vidau, Elena Arias, Elisa Suárez y Paula Neira son jugadoras de la selección asturiana de golf y firman esta carta en memoria de su compañera Celia Barquín.