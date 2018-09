El calvario del padre del niño maltratado en Elche: "Primero me lo quitaron y ahora me lo devuelven muerto; que se pudran en la cárcel"

"Esto es demasiado duro". Fueron las palabras de los colaboradores del programa "Herrera en Cope" tras escuchar el testimonio dado, durante la entrevista que le hizo Carlos Herrera, por Félix, un padre de Elche absolutamente devastado. Es el progenitor del niño de dos años muerto en la ciudad alicantina fruto, según las investigaciones, de los maltratos que le propinaban su madre y la pareja de ésta, quien ha llegado a reconocer que "se me fue la mano". Ambos están en prisión provisional, según decretó un juez. El padre ha hablado hoy en el programa radiofónico, contando que le habían apartado de su hijo, al que apenas vio en vida y que ahora se lo "devuelven muerto".

"No podía verlo. Se fueron de casa y ella me puso la denuncia de malos tratos. Me bloqueó por todos los lados", relató Félix, al que le costaba aguantar el llanto en antena. Fue un momento radiofónico cargado de dramatismo, con amplios silencios y el dolor palpable en el ambiente.

"Estoy muerto en vida", llegó a confesarle Félix, el padre del niño de dos años asesinado en Elche, a Carlos Herrera. ¿Cómo era su relación con la madre ahora detenida junto a su actual pareja?, le preguntó el presentador.



Una denuncia por supuestos malos tratos que él niega



"Yo discutía con ella porque tenía muchos problemas con las drogas y los videojuegos. Un día se fue (con el niño) y me dijo que estaba en Burgos, qu necesitaba pensar", narró Félix, que asegura que, desde entonces, le fue imposible volver a ver a su hijo. Lo intentaba pero su expareja hacía todo lo posible para ocultárselo y que no pudiese dar con ellos, según su versión.

De hecho, Félix contó que llegó a quebrantar la ley por intentar ver a su niño. "Yo me salté la orden (de alejamiento) para poder hablar con ella y ver a mi hijo. Pero se cambió de número y era imposible", explicó el padre del menor muerto, que contó que ella le denunció y obtuvo la orden de alejamiento alegando que él había cometido delitos de "amenazas por WhatsApp , allanamiento de morada y malos tratos".

"Yo siempre intenté demostrar lo contrario para poder ver a mi hijo. He hecho lo imposible y me lo han devuelto así. Y duele mucho", contó, abriendo su corazón en la radio.



Así era el niño muerto por maltratos en Elche



¿Y cómo era su niño? "Mi hijo, lo poco que me dejaron estar con él, no lloraba nunca, se despertaba y se reía. A mí siempre me llamaba 'papa'. Tenía muchas cosas buenas. Nunca se quejaba", contó, antes de manifestar su deseo de que se haga justicia. "Yo sólo pido que se pudran en la cárcel por lo que han hecho, que no salgan jamás. Quisiera que ningún niño pasase por lo que ha pasado mi hijo y ningún padre o ninguna madre por lo que estoy pasando yo", sentenció.