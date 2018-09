Los agentes volverán a interrogar al conductor del autocar de Avilés

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico volverán a interrogar en próximas fechas al conductor Omar López Macías, que conducía el autocar que se estrelló contra una pilastra en Avilés el pasado día 3. La conversación que mantuvieron el pasado martes con el herido, que se encuentra aislado en el HUCA tras haber contraído un virus hospitalario, no ha aclarado las dudas que hay sobre este brutal accidente que se cobró la vida de cinco personas. El conductor, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, aseguró no recordar nada del día del accidente, ni ningún detalle del siniestro. Simplemente preguntó varias veces, de forma insistente, "por el otro coche". La Guardia Civil no da mucha validez a esta primera declaración indagatoria, dado el precario estado en el que se encuentra el conductor, que sufre las secuelas de la amputación de su pierna, tiene que operarse de la cadera y se encuentra en manos de los psicólogos para digerir el impacto de lo ocurrido.

Las preguntas insistentes "por el otro coche" podrían hacer pensar en la implicación de otro vehículo en el siniestro. No obstante, ninguno de los pasajeros del autocar accidentado apreciaron maniobra alguna extraña previa a la colisión, ni observaron la presencia de otro vehículo.

La investigación del siniestro corre a cargo de los agentes de Tráfico del Subsector de Asturias, con el apoyo del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil, que está reproduciendo la mecánica del siniestro en base a los parámetros recogidos en el tacógrafo, los efectos de la colisión en el vehículo de pasajeros y la trayectoria del mismo antes del impacto. La reconstrucción permitirá hacerse una idea de cómo fue el accidente y saber si hubo intervención de otros vehículos, o si, como se sospecha, el conductor sufrió un desvanecimiento que le hizo perder el control del autocar, salirse de la calzada y estrellarse. Además, se está investigando si la pilastra estaba protegida y cumplía los requisitos legales.