Reactivan la investigación por el crimen de Sheila Barrero, casi 15 años después

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Madrid, han reactivado la investigación del crimen de la degañesa Sheila Barrero, del que se cumplirán quince años el próximo 25 de enero. Los agentes se reunieron a mediados de este mes con magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y con representantes de la Fiscalía para informar del estado de la investigación, una de las espinas clavadas de las fuerzas de seguridad en Asturias. Y es que, aunque llegó a ser detenido e investigado un vecino de León por este caso, Borja V. G., los agentes no pudieron reunir pruebas suficientes para sostener una acusación por asesinato. La Guardia Civil guarda un silencio absoluto sobre las novedades que pueda haber sobre este caso.

La noticia del nuevo impulso a las investigaciones ha causado conmoción en la familia de Sheila Barrero, que fue encontrada con un disparo en la cabeza en el interior de su coche, en el alto de La Collada, en la carretera que une Villablino (León) y Cerredo (Degaña). "A ver si de una vez sale adelante la investigación, ya era hora", indicó Julia Fernández, madre de la joven, que tenía 22 años cuando la asesinaron.

Los agentes no se han puesto aún en contacto con la familia. "Estamos muy nerviosos, también muy esperanzados, aunque con el temor de que esto no llegue a ningún lado. Seguir como estamos es un sinvivir", confesó la mujer, que se ha manifestado numerosas veces para pedir que se aclare la muerte de su hija. La familia llegó a remitir una carta a la Casa Real y al Gobierno para pedir que se reactivase la investigación. Su petición parece no haber caído en saco roto.

Sobre este crimen han corrido ríos de tinta. Sheila Barrero trabajaba de lunes a viernes en una agencia de viajes de Gijón, y los fines de semana completaba los ingresos sirviendo copas en el pub Joe Team de Villablino (León). El día que la mataron, a las siete de la mañana, terminó de trabajar en el Joe Team y se fue con los compañeros a otro bar, aunque estaba cansada y decidió volver a Degaña. Unos amigos la acompañaron hasta el cruce de Caboalles. Luego, la joven enfiló hacia La Collada.

Una auténtica ejecución

Todo indica que su asesino la siguió en un coche, la adelantó y se cruzó de forma que la obligó a parar. Luego salió de su vehículo y entró en el de ella, sentándose detrás de ella. Fue entonces cuando le descerrajó un único disparo en la cabeza, desde atrás. A continuación, la apartó y condujo el vehículo hasta el área recreativa de La Collada. El cadáver lo encontraría horas después su hermano Elías, que había salido a buscarla ante la preocupación de la familia por su tardanza.

Los agentes encontraron muy pocos vestigios en el vehículo: un casquillo y una bufanda. También una colilla. La Guardia Civil terminó deteniendo a un joven que había tenido una relación con Sheila, el leonés Borja V. G. La prueba de parafina determinó que había disparado un arma de proyectiles metálicos en los días anteriores, y aunque hubo indicios de que su familia tenía una pistola del 6,5, el mismo calibre del arma que mató a la joven, los agentes no pudieron encontrarla. También se encontró una fibra en la misteriosa bufanda hallada en el coche, que se correspondía con una chaqueta del entonces único sospechoso del crimen. Pero jueces y fiscales entendieron que no era suficiente y se sobreseyó el caso respecto a él.

La Audiencia Provincial, en la resolución del recurso contra el sobreseimiento del caso, estableció que el crimen había sido "profesional", por lo que se especuló si se había tratado de un ajuste de cuentas.