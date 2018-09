Tensión entre la familia del niño que aduce abusos y la acusada y el padre del menor

"Tenemos que volver a ver esa cara de muertos, ¡jíbaros!", espetaron ayer los familiares del niño supuestamente sometido a abusos sexuales en Oviedo a la acusada y su pareja, que no es otro que el padre del menor. El juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial terminó suspendiéndose al no poder acudir por estar de baja la psicóloga de una clínica privada propuesta por la acusación particular. Se trata del único perito que establece claramente que el menor sufrió abusos sexuales. El nuevo juicio tendrá lugar el 15 de noviembre.

La tensión entre los familiares y la acusada obligó a que ésta tuviese que marcharse de la Audiencia a través del edificio de los Juzgados situado justo enfrente, con el fin de evitar enfrentamientos.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para la mujer, que la acusación particular, que ejerce la madre del menor, amplía a seis años y 3.000 euros de indemnización. La defensa, a cargo de Francisco Pérez Platas, pide la libre absolución al entender que se trata de una denuncia que sólo busca perjudicar al padre del niño, a través de su nueva pareja. La madre del pequeño dice, no obstante, que ella sólo trata de preservar los derechos de su hijo.