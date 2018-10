Detienen a un sierense por conducir drogado, sin carné y en un coche robado

La Policía Local de Siero detuvo el viernes por la noche a un vecino de la Pola por conducir un coche, que resultó ser robado, sin tener el permiso de conducir y bajo los efectos de la cocaína y opiáceos.

Los agentes lograron detenerle gracias a la llamada de un testigo que alertó a las 21.10 horas por teléfono de que había un vehículo de color gris de marca de alta gama circulando a gran velocidad por la avenida de Gijón, en la Pola, y que se dirigía hacia La Cabaña. A continuación, regresó de nuevo al casco urbano. Cuando los agentes llegaron a Les Campes, varias personas les indicaron que había cambiado de dirección hacia la calle Pelayo, donde le localizaron a punto de colisionar contra la pared. El imprudente conductor resultó ser A. C. R., un vecino de la Pola conocido por los policías, que comprobaron que presentaba síntomas de encontrase bajo los efectos de sustancias estupefacientes. El hombre pretendía entrar en un establecimiento hostelero para avisar al supuesto dueño del vehículo, pero no estaba en ese momento. Lo más llamativo es que cuando le pidieron el permiso de conducción les indicó que no tenía carné y que estaba yendo a la autoescuela para obtenerlo. Así lo constataron los agentes con la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Cuando le solicitaron la documentación del coche, tampoco la facilitó y echó a correr, por lo que los policías le tuvieron que dar el alto. Ofreció resistencia y acabó detenido. Resultó ser que, además, que el coche había sido robado esa misma tarde en Avilés.

El arrestado tuvo que ser trasladado al centro de salud porque durante el forcejeo resultó herido en una ceja al caer al suelo. Ya en la Jefatura de la Policía Local de Siero dio positivo en cocaína y opiáceos, pero no el alcohol. Finalmente, el individuo fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para que sea este cuerpo de seguridad quien prosiga con las diligencias por la denuncia de sustracción del vehículo esa misma tarde en Avilés. El coche fue retirado por la grúa y trasladado al depósito municipal.