Revisan si han prescrito los supuestos abusos de un cura a una niña villaviciosina

La Sección Octava de la Audiencia Provincial está revisando la prescripción de los abusos sexuales que un sacerdote sierense habría cometido en la persona de una menor villaviciosina, desde que ésta tuvo 6 años y hasta que cumplió 13. Los hechos se produjeron, según la joven, entre 1988 y 1996, en el contexto de una comunidad cristiana fundada por el sacerdote en la que la niña vivía con su madre, divorciada. Unos familiares de la niña denunciaron los supuestos abusos en aquel tiempo, pero la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias archivó el caso en marzo de 1997, tras los correspondientes informes médicos y psiquiátricos, así como las declaraciones de los implicados, según fuentes del Arzobispado. La joven, cuyos intereses defiende Ana María González, de Cavasym, volvió a denunciar los hechos en 2016, pero la Sección Octava de la Audiencia consideró que los supuestos delitos habían prescrito, por lo que no ordenó la reapertura del caso.

La presunta víctima se entrevistó con el arzobispo Jesús Sanz Montes, quien abrió una investigación preliminar por estos hechos supuestamente ocurridos en la época de Gabino Díaz Merchán, según admitieron ayer fuentes de la Iglesia asturiana. El Arzobispo tomó nota con todo interés para clarificar el tema de las acusaciones, hablando a continuación también con el sacerdote, E. S. , que actualmente ejerce en una parroquia del centro de la región, y previamente en un concejo de las Cuencas. Según la mujer, el cura se presentó en el Arzobispado con un abogado. Este periódico trató ayer, sin éxito, de obtener la versión del sacerdote.

Bajo vigilancia

Fue entonces, según fuentes del Arzobispado, cuando se supo que el asunto había sido archivado por la Fiscalía en 1997, en base a los informes periciales y psicológicos. En ese momento, según las declaraciones de la joven, el Arzobispo le habría dicho que no se podía hacer nada, que era la palabra de ella contra la de él y que el cura en cuestión ya había sido apartado por otros asuntos y estaba bajo vigilancia. Según la mujer, Sanz Montes no la invitó a denunciar ante la justicia.

Tras esta reunión, la mujer decidió denunciar a través en Cavasym, sin éxito. Pero no se rinde. Su letrada ha presentado un nuevo recurso ante la Audiencia, al considerar que los hechos no están prescritos, al haber existido una denuncia previa. La denunciante considera que este tipo de casos de abusos a menores no deberían prescribir nunca. Actualmente, las acciones pierden efectividad una vez transcurridos 15 años desde el cumplimiento de los 18 por la víctima que ha sufrido los abusos cuando era menor.