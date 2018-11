Ratifican 11 años de cárcel para un hombre por abusar de la hija de su pareja en Oviedo

El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de 11 años y un mes de cárcel para un camarero ecuatoriano de 38 años por los abusos sexuales continuados con penetración a los que sometió a la hija de su pareja, desde que ésta tenía ocho años -en 2010 hubo un primer episodio de tocamientos "antes de la comunión"- hasta los 12, en 2014, cuando el acusado irrumpió "borracho" en la vivienda donde dormía la menor en Oviedo y la violó. Tanto la Sección Segunda de la Audiencia como la Sala de lo Penal del Supremo consideran al acusado culpable, a pesar de que tanto la menor como la madre no declararon en su contra en el juicio. La joven llegó a asegurar que había denunciado porque "estaba enfadada" con su madre y sólo quería que se separase. Los magistrados de la Audiencia estimaron que había pruebas evidentes de que el hombre cometió los hechos, por lo que ignoraron la retractación. Y lo mismo hace el Supremo.

Tras la primera sentencia condenatoria, el abogado del acusado, José Manuel Álvarez, presentó un recurso por infracción de preceptos constitucionales, al entender que se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso sin indefensión y a la presunción de inocencia. El magistrado ponente del Supremo, Francisco Monterde, entiende que las pruebas son válidas, numerosas y precisas.

Como primer punto, la defensa estimaba como "extemporánea" la aportación como prueba de tres de las seis bragas de la menor, en las que se encontraron restos de semen del acusado. El letrado consideraba que las pruebas se presentaron de forma tardía, sin que pudiese solicitar aclaraciones o ampliaciones, lo que se tradujo en una clara indefensión. Monterde opone que el acusado conoció el resultado de las pruebas y pudo pedir una contraprueba, aunque no lo hizo.

Ausencia de restos

En el segundo punto del recurso, la defensa señala que no existe prueba de cargo suficiente. Comienza indicando que no se encontraron restos orgánicos del acusado en el exudado vaginal practicado cuando la menor acudió con su madre al HUCA. Llama la atención sobre la retractación de la menor, sobre la testifical de la tutora, según la cual no había observado nada extraño en la menor, sobre la petición de la madre de apartarse del proceso y sobre su afirmación de las relaciones sexuales que su hija habría mantenido con un chico.

Monterde enumera, sin embargo, los elementos probatorios de cargo, a pesar de la retractación de la víctima. Por un lado, el informe de los forenses sobre la dilatación vaginal y rotura del himen de la menor, que evidenciaban relaciones sexuales en el tiempo, como había dicho la menor. Por otro, las declaraciones de los policías que detuvieron al acusado, quien reconoció haber "hecho cosas malas" con la niña.

Además, los informes de los forenses sobre los trastornos que presentaba ésta, con temor de que el acusado saliera de la cárcel, así como depresión y tristeza. También la pericial que encontró semen en ropa interior de la menor, descartándose una posible contaminación, y el informe de las psicólogas.