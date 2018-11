Localizados tres senderistas perdidos en Peñamellera Baja

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), movilizado con un vehículo ligero por tierra, ha localizado en perfecto estado a tres personas que quedaron enriscadas cuando realizaban la ruta de trail de Blincapeñas, cerca de Suarías, en Peñamellera Baja.



Los tres senderistas, tres varones de 67, 65 y 56 años edad, fueron acompañados por el Grupo de Rescate hasta el lugar donde habían dejado estacionado sus vehículos. Los tres efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA contaron, para las tareas de rastreo, con la ayuda de un vecino de la localidad que se ofreció, desde el primer momento, a acompañarles en la búsqueda puesto que conocía muy bien la zona.



Tras llegar a una pista forestal, donde casualmente se encontraron con este lugareño, el Grupo de Rescate puso los rotativos del vehículo y los tres senderistas respondieron con silbatos y realizando señales con una linterna. El vecino del lugar se ofreció a acompañar al equipo porque al ver de donde provenían las indicaciones de los afectados les comentó a los rescatadores que se encontrarían como a unos 4 kilómetros, en una zona de difícil acceso a pie para alguien que no conoce el terreno.



El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.27 horas. En la llamada, realizada por los propios afectados, explicaron que estaban realizando la citada ruta y se habían desorientado porque se había hecho de noche. Estaban enriscados en una zona y no sabían cómo continuar. Se encontraban bien.



Los afectados facilitaron unas coordenadas de localización y sobre el mapa, el Grupo de Rescate, los ubicó en las inmediaciones de la localidad de Suarías.



Dado el horario, los tres efectivos del Grupo de Rescate se movilizaron por tierra, con un vehículo ligero, hacia el lugar. Desde el 112 Asturias se comunicó a los afectados que la ayuda estaba en camino pero que tardarían unas dos horas en llegar hasta la zona.



A las 22.42 horas. El Grupo de Rescate informa que está con los tres senderistas. Todos se encuentran bien y los van a acompañar hasta su vehículo. Explican que las coordenadas que habían facilitado no eran correctas y señalan que lograron encontrarles con la colaboración de un vecino gran conocedor de la zona.



A las 23.41 horas, tras dejar a los senderistas donde sus vehículos, el Grupo de Rescate regresa a su base en La Morgal.



El incidente, como marca el protocolo, se comunicó a la Guardia Civil y, a título informativo, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).