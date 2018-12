"Era un juego que a ella le gustaba", dice al juez un acusado de violar a su mujer

Numerosas contradicciones de él y un relato sin fisuras de ella llevaron ayer a la Fiscalía y a la acusación particular a mantener la petición de 15 años y 4 meses de prisión para un ovetense de 39 años acusado de agredir sexualmente y de maltratar habitualmente a su mujer, que vivía "atemorizada" en la vivienda que compartían con la madre de él, que, según la víctima, era consciente de todo lo que ocurría. El hombre negó los hechos, y su abogado, Armando Calderón, mantuvo la petición de libre absolución.

V. M. G. G., de 39 años, declaró desde el banquillo de los acusados que las agresiones que se le imputan se debieron a "accidentes" sufridos por su ahora exmujer, en referencia a las fracturas de varias costillas y la perforación de un tímpano. También señaló que cuando la cogió por la espalda y le introdujo un dedo en la cavidad anal "era un juego" y que "a ella le gustaba", aunque esto lo declaró después de haber negado en dos ocasiones que lo hubiera hecho. Solamente admitió haberle pegado un bofetón tras una discusión en la calle en Oviedo, en el año 2010, ocasión en la que llegó a intervenir un policía fuera de servicio. Esa vez, como todas las demás, la víctima retiró la denuncia.

El relato de la víctima fue bien distinto. Definió su relación con el que entonces era su marido y es padre de su hijo como un "auténtico infierno, más propio de la casa del terror". Parapetada tras un biombo, explicó que se llevaba a su hijo los fines de semana con sus abuelos maternos "para que no viviese lo que allí ocurría". "A día de hoy temo por mi vida y por mi hijo, porque en julio me llamó para amenazarme para que volviese y me dijo que mi hijo no estaba tan seguro en el punto de encuentro como yo creía", afirmó.

La mujer indicó que "estaba enamorada de él", y que pensaba que "las cosas iban a cambiar, pero no fue así". Y que no sólo le era infiel con otra mujer, sino que "llegó a llevar prostitutas a la vivienda familiar".

A instancias de la Fiscalía, inició entonces el relato de algunos de los episodios de malos tratos a los que la habría sometido su marido. Uno de ellos se produjo en 2013, en las fiestas del pueblo, y el motivo habría sido que él "no quería irse para casa". El resultado fue que le propinó unas patadas que le rompieron varias costillas.

El acusado declaró que las fracturas se las provocó una vaca en el pueblo, que le había dado una patada. Y no sólo eso. Según la víctima, fue su suegra la que ese día la llevó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y le mandó decir que había sido una vaca. "Las mujeres estamos para callar y aguantar", asegura que le decía.

En otra de las agresiones, a la mujer le rompió un tímpano. Según el acusado, fue accidental, por "un golpe con la puerta del coche que se abrió a causa del aire".

La última agresión que relató fue sexual, y fue la que la llevó a llamar a la Guardia Civil. Fue el 19 de agosto de 2017, después de que le dijera a su marido en varias ocasiones que quería el divorcio.

Ese día, cuando ella acababa de salir de la ducha, el procesado entró en el baño y sin mediar palabra la cogió por la espalda y le introdujo un dedo en la cavidad anal, a la vez que le decía que iba a pagar por todo. En este caso, el acusado indicó que "era un juego", pero entró en contradicciones al negar en dos ocasiones haberlo hecho y al admitir en una tercera que sí lo hizo, pero "porque a ella le gustaba".

La Fiscalía sostuvo que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual, un delito de maltrato habitual, dos delitos de malos tratos en el ámbito familiar y un delito de amenazas. Concurren además las circunstancias agravantes de razones de género y de parentesco.

La petición de la abogada de la acusación, Cristina García, estuvo en consonancia con la de la Fiscalía, aunque elevó la responsabilidad civil hasta los 10.000 euros. Además, denunció que "ayer mismo" (por el miércoles) la víctima tuvo que presentar una nueva denuncia por llamadas recibidas y remarcó que el acusado tiene pendientes varios juicios por quebrantamiento de condena.