El gijonés que le dio una paliza a su novia por hablar con otro asegura ante el juez ser una pareja cariñosa: "Fui yo el agredido"

"Fui yo el agredido, me hizo unos cortes en el brazo", ha asegurado esta mañana en la sección tercera de Audiencia el reo Freddy Anthony C. M., acusado de golpear brutalmente a su novia en Gijón, la noche del 27 de agosto del año pasado. El acusado se ha presentado a sí mismo como un novio cariñoso, que solo se preocupaba de que su pareja no bebiese y se drogase. "Había estado mala y tenía miedo de que se pusiese enferma otra vez", aseguró. El hombre, que lleva en la cárcel desde agosto del año pasado, negó en todo momento haber agredido a la mujer o haber mostrado una actitud violenta. No obstante, ha reconocido que no le gustó nada verla hablar con otro chico cuando se encontraron aquella noche en Fomento.

Aseguró que había hablado con ella tranquilamente, sin insultarla. Pero tanto la víctima como sus amigas ofrecieron un versión diametralmente opuesta. La joven estaba hablando tranquilamente con dos amigas y un amigo y Freddy la sacó violentamente del grupo agarrándola del brazo, y arrastrándola hasta la acera de enfrente. "Le pregunté si me estaba siguiendo. Él me gritaba que era una puta, una guarra, que me fuera con el chico con el que estaba hablando. Me agarró del pelo y del cuello", declaró la víctima, Anastasia, una joven de origen ucraniano. La pareja ya había tenido problemas en el pasado: el hombre ya la había agredido y había sido condenado. De hecho, tenía una orden de alejamiento, pero seguían viéndose. Los problemas seguían no obstante. "No me dejaba salir con mis amigas, las discusiones eran casi siempre por eso. A veces me echaba en cara mi firma de vestir", ha asegurado Anastasia.

Pero quedaba un segundo incidente, esa misma noche del 27 de agosto, aún más grave que el primero de Fomento. Según la víctima, recibió una llamada de su novio, fuera sí. "Me dijo que me iba a matar, que iba a matar a mi gato y a quemar todas mis cosas", declaró. Cuando regresaba a casa, en la plaza de Europa, Freddy la sorprendió por detrás. "Lo primero que hizo fue quitarme el móvil, darme un tortazo y un cabezazo. Yo intenté escapar, pero él me agarró del bolso y me hizo golpearme contra una papelera metálica. Quedé aturdida, pero noté cómo me arrastraba hacía unos setos. Luego, al oír el jaleo que se estaba montando y ver cómo me había dejado la boca, echó a correr", aseguró la víctima. Él, negó la mayor. Fue más allá, dijo que ella le había le había causado unos cortes, aunque no pudo precisar con qué. La joven admitió que se había defendido con todas sus fuerzas, e incluso que le había mordido.

La joven sufrió diversas lesiones, especialmente en los incisivos, que le dan por perdidos. También ha tenido que iniciar un tratamiento psicológico. Su defensa, a cargo de Rosario Amado, pide cinco años de prisión. El ministerio público ha mantenido para el acusado cuatro años de cárcel. El ataque cuernos de una noche de verano puede salir caro al acusado.