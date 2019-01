Marta del Castillo: diez años y varias incógnitas después

Este jueves se cumplen diez años del asesinato de Marta del Castillo. Pese a que Miguel Carcaño, el autor confeso del crimen, fue detenido días después de la desaparición de la joven y condenado a 21 años y 3 meses de cárcel, son varias las incógnitas que siguen rodeando al caso.

El gran misterio que sigue sin resolverse y que mantiene en vilo a la familia es la localización del cuerpo. Tanto es así que una década después el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla mantiene abierto el caso por si nuevas pruebas llevasen hasta el cuerpo de la joven.



¿Dónde está el cuerpo de Marta?



A lo largo de los diez años de investigación Miguel Carcaño ha dado varias versiones sobre lo ocurrido aquella noche del 24 de enero de 2009, tanto de lo que le sucedió a Marta como del lugar en el que escondieron su cuerpo.

En su primera confesión el joven aseguró que Samuel Benítez y 'El Cuco' le ayudaron a arrojar el cadáver al río Guadalquivir desde un puente. Fue entonces cuando la Guardia Civil comenzó una búsqueda desesperada e infructuosa por encontrar los restos de Marta.

Pero un mes después de ser detenido Miguel Carcaño dio un giro inesperado en su declaración y confesó haber arrojado el cadáver en un contenedor de la calle en la que vivía. La búsqueda se desplazó entonces al vertedero de Alcalá de Guadaira.

Desde entonces las versiones de Carcaño sobre dónde enterró el cuerpo no dejaron de sucederse. En una zanja en Camas, en una finca de la Rinconada, en una escombrera entre Sevilla y Camas, de nuevo al Guadalquivir€ pese a los intentos de los agentes por encontrar los restos de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva siguen sin poder enterrar a su hija.



El arma del crimen



En las versiones que Miguel Carcaño ha dado a los agentes sobre lo que ocurrió la noche del crimen no sólo cambiaba el lugar en el que enterró el cadáver. El arma del crimen es otra de las incógnitas que rodean al caso Marta del Castillo, ya que al no haber hallado el cuerpo no se puede saber exactamente cómo murió la joven.

La versión sobre el arma del crimen que recoge la sentencia y que más se ajusta a la verdad es la que Carcaño ha repetido en varias de sus versiones: mató a Marta de un golpe en la cabeza con un cenicero.

Sin embargo, en sus confesiones Carcaño dio otras dos versiones distintas sobre el arma del crimen. En una de ellas aseguraba que fue 'El Cuco' quien mató a Marta estrangulándola con un cable. En la segunda dijo que fue su hermano, Francisco Javier Delgado, el que cometió el crimen golpeando a la joven con la culata de una pistola. ¿Será cierta la versión del cenicero o es sólo una estrategia para encubrir a su hermano o su amigo?



¿Quiénes estuvieron implicados?



La sentencia del caso Marta del Castilllo condenó a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel y dejó libre al resto de implicados, algo que indignó a los padres de Marta y a gran parte de la sociedad.

Javier García, más conocido como 'El Cuco', había sido condenado poco antes a dos años y once meses de internamiento por un juzgado de menores. Le acusaron de un delito de encubrimiento, pero su papel en el crimen no está del todo claro.

En una de las versiones de los hechos, Carcaño acusó al menos de haber violado y asesinado a Marta del Castillo. En el resto de versiones aseguraba que 'El Cuco' le ayudó a deshacerse del cuerpo junto a Samuel Benítez, otro de los implicados y uno de los que no llegó a ser condenado.

Francisco Javier Delgado y Maria García Mendado salen de los juzgados. EFE

Francisco Javier Delgado, el hermano de Carcaño, y su novia María García Mendaro también aparecieron en las confesiones del joven pero defendieron su inocencia desde un principio. El juzgado les dejó en libertad al no creer la versión de Miguel de que le ayudaron a deshacerse del cadáver. Sin embargo, un taxista aseguró un tiempo después del asesinato de Marta que llevó a Delgado aquel 24 de enero de 2009 en la noche en la que se cometió el crimen.