"El alcohol no me afectó", dice la mujer que atropelló a un niño en El Franco

La defensa de la conductora que el 21 de junio de 2017 atropelló a un niño en El Franco entiende que el consumo de alcohol y cannabis no afectó a la conducción de su cliente. Dio 0,15 miligramos por litro de aire espirado y positivo por fumar un porro de marihuana la noche anterior. El letrado de la defensa fue a más e indicó que no hay pruebas para que su cliente afronte un delito penal, ya que, a su juicio, no está acreditado que "la conducción fuera de manera anómala". Destacó además que la zona en la que se produjo el accidente es de escasa visibilidad, extremo que confirmaron los agentes de la Guardia Civil que declararon como testigos en sede judicial. El caso fue juzgado en Avilés. "La bici fue a mí, intenté esquivarla pero ya era tarde", señaló la acusada.

Como consecuencia del impacto, el niño que iba en bicicleta sufrió un traumatismo craneoencefálico. Según indicaron los agentes, el menor estaba haciendo un "circuito" con su bicicleta cuando se produjo el accidente. La acusada señaló que fue el menor el que irrumpió de manera repentina en la calzada con su bici. Momentos después la mujer salió del coche a auxiliarlo hasta que llegaron los servicios sanitarios. Previamente, la acusada perdió el control del vehículo y chocó contra un muro, justo después del impacto. "A pesar de la colisión, no fue capaz de detener el vehículo", apuntaron los agentes después de comprobar que el coche se hallaba a veinticinco metros del lugar del accidente.

La Fiscalía mantiene la pena solicitada inicialmente, es decir, una sanción de 3.600 euros y la prohibición de conducir vehículos a motor durante tres años. La acusación pide la misma sanción económica y cuatro años de retirada de carné, mientras que el letrado de la defensa solicitó la libre absolución.

La indemnización por los daños provocados en el menor tras el accidente y que le llevó un tratamiento de 133 días ya fue abonada y supuso un desembolso de nueve mil euros.