Un motorista de 46 años pierde la vida tras chocar contra un talud en Cudillero

Trágico accidente en Cudillero. El vecino José Manuel Arango, de 46 años y electricista de profesión, perdió ayer la vida tras chocar con su moto contra un talud en la carretera de acceso a Castro, a la altura de La Gran Parada. La Policía Local pixueta acudió al lugar del siniestro, que se produjo alrededor de las nueve de la mañana, y, según detalló y a falta del atestado, no hay ningún coche más implicado.

José Manuel Arango era electricista en una empresa que lleva el mantenimiento de Arcelor. Y eligió la misma profesión que su padre, Marcelino Arango Huerta, quien trabajó en el Ayuntamiento de Cudillero, aunque es natural de Los Cabos (Pravia). Su madre, Bernardina Álvarez, es natural del concejo. Además, deja mujer, Yoana Alonso, una hermana y una sobrina.

Entre sus aficiones se encontraba precisamente salir en moto. Juan Manuel Inclán, amigo de la familia, asegura que "era un gran chaval" al que conocía desde niño. Le gustaba salir habitualmente con sus amigos en la moto, "pero era un chico muy prudente, no era un loco de la carretera, y donde tuvo el accidente no es una vía en la que se pueda correr", explica. Un joven "muy callado que iba siempre a lo suyo, no se metía con nadie". Así le recuerda también el cronista oficial de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto.

La trágica muerte de Arango causó un hondo pesar en la villa pixueta. Un sentir que describió el propio alcalde, Ignacio Escribano: "La muerte de una persona joven siempre es dolorosa, máxime cuando es en un accidente y de estas características". El regidor explica que no se ha podido determinar aún la causa del accidente y añade que no se descarta que en el camino de José Manuel Arango se pudiera haber cruzado un animal o si quizá pudiera haber sufrido un desvanecimiento que le hicieran perder el control de la moto. Lo que sí parece estar claro es que no hubo implicación de otro vehículo. La familia y amigos de Arango le darán hoy cristiana despedida en la iglesia de Riberas, a las 17.00 horas.