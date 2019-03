Un semáforo en rojo, posible causa de un choque de motos en Gijón

Dos hombres y una mujer resultaron heridos en la tarde de ayer después de un espectacular accidente entre dos motos ocurrido en la confluencia de las calles Instituto y Munuza, en pleno centro de la ciudad, poco antes de las cuatro de la tarde. Uno de los afectados está grave.

El siniestro, que investiga la Policía Local, tuvo como protagonistas a los conductores de un ciclomotor y una motocicleta. El ciclomotor, en el que viajaba un varón de 46 años que responde a las iniciales A. J. P. E., circulaba por la calle Instituto y todo apunta a que cuando se le iba a poner el semáforo en verde, pero aún en rojo, pasó y colisionó con la motocicleta que circulaba por la calle Munuza en dirección a la plaza del Carmen, en la que iban montados un hombre y una mujer.

Los tres salieron despedidos. Tal fue el impacto que trozos de los vehículos salieron disparados varios metros, hasta la altura del Banco Gijón. Los tres afectados quedaron en el suelo a la espera de ser atendidos.

Ambulancias ocupadas

Hasta el lugar del accidente se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local y Nacional. Fue necesario regular el tráfico y cortar varias calles, en concreto casi toda la calle Munuza, desde San Bernardo hasta Los Moros.

Justo en el momento en el que ocurrió el choque, según comentaron los agentes presentes, todas las ambulancias estaban ocupadas realizando otras labores y, en consecuencia, llegaron más tarde de lo habitual al lugar señalado. Los primeros sanitarios en llegar fueron los de la UVI móvil, sobre las 16.15 horas, para interesarse por el herido de mayor consideración. Era el ocupante de la motocicleta en la que viajaba una pareja. E. G. C. , de 29 años, fue trasladado en la UVI móvil por la gravedad de sus heridas, mientras que su acompañante, L. C. L., también de 29 años, fue trasladada en una ambulancia con diversas contusiones. El otro herido también fue trasladado al hospital para una revisión de sus heridas, que no parecían ser de mucha gravedad.

Mientras la grúa municipal se llevaba las motocicletas, operarios de Emulsa limpiaban la zona del accidente, donde habían quedado manchas de aceite.