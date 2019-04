Bernardo Montoya pide al juez su libertad provisional

Miguel Rivera, el abogado de Bernardo Montoya, investigado por matar a la joven profesora Laura Luelmo en la localidad onubense de El Campillo el pasado mes de diciembre, ha registrado este lunes a las 8,45 horas en el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva), órgano judicial que investiga el caso, la petición para la puesta en libertad de su cliente.

En declaraciones a Europa Press, Rivera ha señalado que la petición se fundamenta en el error de que la primera declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino de Bernardo Montoya, en la que confesó la autoría del crimen, no se grabó correctamente al no estar conectado un cable de audio en el equipo informático.

En ese sentido, el representante legal de Bernardo Montoya ha apuntado que pese a que la Fiscalía de Huelva indicó que la no grabación de la confesión de Montoya "no afecta" a la investigación al existir una transcripción elaborada por una letrada de la Administración de Justicia, ha habido un cambio "sustancial" en los últimos años en el ordenamiento jurídico --Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamento Criminal-- que implica que esas transcripciones están "proscritas" y "no son validas".

De igual modo, ha indicado que en la solicitud presenta documentación variada como sentencias, opiniones profesionales de la Fiscalía General del Estado y de magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla para "fundamentar" la solicitud de la puesta en libertad de manera provisional de Bernardo Montoya "que se encuentra en prisión sin haber sido oído con todas las garantías procesales". Así, estima que en torno a un mes, tendrá respuesta del juzgado a su solicitud.