A juicio por robar hasta las ventanas y los grifos en una casa

Entraba en las casas y las desvalijaba. De una de ellas se llevó hasta unas ventanas de aluminio y la grifería completa de un baño. La Fiscalía solicita 5 años de prisión para un hombre acusado de entrar a robar en dos viviendas de Mieres y que será juzgado hoy en Oviedo.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, en un momento no precisado entre el 15 de junio y la madrugada del 6 de julio de 2017, el acusado, no se sabe si solo o en compañía de otras personas, accedió al interior de una casa unifamiliar en Los Pontones, Mieres, propiedad de una de las víctimas y de su ex marido. El inmueble había sido vivienda habitual hasta hacía pocos meses, pero cuando se produjo el robo la mujer acudía a ella de forma ocasional.

El acusado habría accedido a la casa doblando la cerradura de una de las puertas de la vivienda. En el interior del inmueble se apoderó de numerosos efectos, entre ellos, joyas, 11 ventanas de aluminio de distintas estancias; 8 radiadores pequeños y uno grande; la grifería completa de un baño; los tiradores metálicos de las puertas de todas las estancias de la casa, así como los tiradores de los muebles de cocina, y todas las tuberías de cobre y cable eléctrico que se encontraban a la vista. También rompió una caldera de gasoil para quedarse con las piezas de su interior.

Según el fiscal, en días posteriores se detectó la venta de gran parte de las joyas sustraídas, realizadas por el acusado en varios establecimientos de compraventa. Los efectos sustraídos fueron tasados en 4.326,13 euros (de los que habría que descontar 630, correspondientes al valor de los efectos que pudieron ser recuperados). Los desperfectos materiales causados fueron tasados en 1.882 euros.

La Fiscalía también sostiene que en la madrugada del 6 de julio de 2017, el acusado, no se sabe si solo o en unión de otras personas no identificadas, entró en la vivienda contigua, residencia habitual de un matrimonio. "Violentó la puerta principal de acceso y una vez en el interior se apoderó de varios efectos, tasados en 885 euros y causó, además, un buen número de desperfectos materiales, tasados en 4.360,82 euros".