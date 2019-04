Cazado "haciendo rally" por Cangas del Narcea por un vídeo difundido por Whatsapp

"Hacía rally" a toda pastilla por las calles de Cangas del Narcea, con trompos incluidos. Pero le hicieron un vídeo que andaba circulando por Whatsapp. Los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo tuvieron conocimiento del mismo y se pusieron a buscar al conductor. No fue fácil, pero han logrado dar con él. Se trata de un joven de 20 años. El lunes pasó por el cuartelillo. Ahora está investigado por un delito contra la seguridad vial. En el vídeo se podía ver un Citroën AX de color blanco realizando un trompo en el tramo urbano de la AS-15, no respetando la señal de stop al final de la vía. Luego se ve a dos viandantes que no pueden cruzar al saltarse el coche el paso de cebra. Seguidamente, sale a toda pastilla. El equipo de investigación de la Compañía de Cangas cribó el centenar de Citroën AX del concejo. Halló que había cinco blancos. Cuatro fueron descartados al tener defensas o embellecedores diferentes a los que se podían observar en el vídeo. Al final, localizaron al investigado.