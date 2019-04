El chalé ilegal de Piloña: la dueña lo vende; el constructor, al paro

Los acusados de levantar un chalé ilegal en Piloña aceptaron ayer las penas que solicitaba la Fiscalía. I. C. P., que pidió permiso para hacer una caseta de aperos en una finca de Cúa, en Piloña, pero luego levantó una casa de dos plantas, salió relativamente bien parada del juicio celebrado en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. Tendrá que pagar una multa de 1.440 euros en 24 plazos (le pedían 6.480 inicialmente, así como año y medio de prisión) y no le demolerán la vivienda, ya que la CUOTA ha dictaminado que es legalizable. Además, le ha salido un comprador para la casa, un vecino de finca, según indicaban los letrados antes de que se celebrase la vista. A la propietaria del chalé ilegal la inhabilitan, además, para promover viviendas durante año y medio.

El gran perjudicado es el constructor, un albañil rumano, D. T., quien, aparte de la multa por el mismo importe, no podrá coger un ladrillo durante un año, so pena de ser acusado de quebrantamiento de condena. Su abogado, Fernando Reina, pidió que se retrasase la aplicación de la inhabilitación hasta el 1 de septiembre, a lo que la fiscal de Medio Ambiente, Esperanza González Avella, accedió. El hombre se mostraba desolado antes del juicio. "Ella me dijo que no me preocupase, que tenía todas las licencias", aseguraba a su letrado.