Convive veinte días con el cadáver de su hermana en Alicante

Una mujer convivió durante veinte días con el cadáver de su hermana porque "no pensaba" que hubiera muerto. La Policía Local y los Bomberos de Alicante encontraron en una casa de la ciudad el cuerpo sin vida de la mujer en estado avanzado de descomposición después de que los vecinos alertasen de que hacía días que no veían a las dos hermanas, de unos cincuenta años de edad, y de que la casa despedía un fuerte olor. Tras superar sus reticencias a abrir la puerta al operativo de seguridad, la mujer explicó que su hermana "se encontraba muy débil y que había caído hacía unos veinte días". Ella le había llevado agua, "pero no pensaba que hubiera muerto", detallaron fuentes próximas a la investigación. Fue trasladada al Hospital, donde fue dada de alta tras diagnosticársele una patología psicológica, amnesia y un posible estado de shock.