"Nos cogió desprevenidos", dicen 7 acusados de montar un accidente

Los siete acusados de haber provocado un accidente en una glorieta de acceso a una gran superficie del centro de Asturias negaron ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo que se hubiesen concertado para estafar a la aseguradora. "Nos cogió desprevenidos", indicaron los implicados. En uno de los coches viajaba un avilesino, J. L. V., que iba acompañado del langreano J. M. C. C. y de O. R. C., vecino de El Entrego. "Iba hablando con uno de ellos y me distraje. Al entrar en la rotonda, me lo comí. No iba a más de cincuenta o sesenta, indicó J. L. V., que conducía el coche "de un amigo", porque el suyo estaba estropeado. Hacía unas horas que había cogido el coche.

En el otro vehículo, un Mercedes, viajaban cuatro miembros de una familia de feriantes de León. El conductor, A. F. B., aseguró que habían venido a Oviedo a comprar unos muebles. Su mujer llamó a la Guardia Civil porque el otro conductor no encontraba el recibo del seguro y temían que no lo tuviese. Los acusados, defendidos por los letrados Benito González Fuente y Emilio Matanza, aseguraron no conocerse de nada.

El próximo viernes declararán los miembros del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT), que sostienen que todo fue un apaño para timar a la aseguradora. Según los investigadores, los implicados en el siniestro son especialistas en este tipo de estafas y han tenido numerosos accidentes.