Nueva condena a la pareja de Noreña que pudo asaltar a 200 ancianos en dos años

Samuel Quiroga y la que fuera su pareja, Carmen Llerandi, detenidos en 2016 por asaltar brutalmente a una anciana de 88 años en La Felguera, y de quienes se sospechaba que habían desvalijado a unas 200 personas mayores en el curso de dos años, haciéndose pasar por funcionarios del ayuntamiento o trabajadores de la empresas eléctrica, han vuelto a ser condenados, esta vez a cinco años de prisión cada uno, por robar y maltratar a un octogenario de origen portugués en Posada de Llanera.

Los letrados de la defensa, José Carlos Botas y Almudena López, recurrirán esta sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, que pone en muchas dificultades la estrategia de reunificar las múltiples condenas que los acusados han recibido en los últimos años, transformándolas en una equivalente al triple de la más grave.

El juez no ha tenido en cuenta la condición de toxicómanos de los acusados. Como manifestó en el juicio la fiscal María Esperanza González Avella, su actuación demuestra una planificación que no casa con unas facultades afectadas por el consumo de drogas.

El día del juicio, celebrado el pasado 10 de mayo, los conocidos delincuentes clamaron que no habían cometido todos los delitos que les habían colgado. "Estoy en la cárcel cumpliendo condena por cosas que hice, pero también por cosas que no cometí, y no me parece justo", se quejó Carmen Llerandi. Samuel Quiroga deslizó que había sido su hermano gemelo el verdadero autor del violento asalto. De hecho, indicó que en aquella época ya no estaba con su mujer, sino con otra y en busca y captura. Y le salió el prurito de delincuente legal al indicar que jamás maltrataría a un anciano como el portugués al que, según la sentencia, robaron y arrastraron por la casa.

De aquella tenían serios problemas con la cocaína y la heroína, según dijeron. Al principio comenzaron con pequeñas estafas a ancianos. Cuando su dependencia fue a más, comenzaron los asaltos violentos. El error que cometieron fue dejar en dos agendas la reseña de los asaltos que cometían, con fecha, nombre y dirección de la víctima. Eso permitió a la Policía aclarar numerosos robos, como el sufrido por el portugués José Augusto B. C. Aunque los dos delincuentes negaron haber estado en casa del anciano, al que dejaron como un ecce homo por los golpes recibidos, fueron vistos al salir por una vecina que lo cuidaba como a un padre.

La mujer los reconoció en el juicio sin lugar a dudas. Fue lo que determinó la condena, porque la víctima, que vive en una residencia debido a su desvalimiento, no pudo reconocerlos. "Salían con una carpeta y pensé que eran de servicios sociales, porque había estado mirando para que ingresase en una residencia, porque ya le habían robado en alguna ocasión", dijo la testigo.

La pareja se fue en el coche que tenían aparcado a la puerta de la casa, y entonces fue cuando vio salir a José Augusto, "sangrando por todos lados, y con las marcas de haberle agarrado por el cuello". Los delincuentes habían utilizado su táctica habitual. Días antes del robo, con el fin de preparar el terreno, fueron a la vivienda haciéndose pasar por funcionarios del ayuntamiento que tenían que hacer mediciones. Al pobre anciano le desplumaron 50 euros.