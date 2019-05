Accidente con 3 menores muertos en Vigo: exceso de velocidad e impericia al volante

Redondela llora la muerte de los tres jóvenes de 17 años, dos chicas y un chico -Sara, Bieito y Sofía- fallecidos en un accidente en la autopista AP-9, a la altura de Teis, el miércoles por la noche, en el que también resultaron heridos graves otros dos chicos, el copiloto -también menor- y el conductor, el único con 18 años.

Los dos supervivientes siguen ingresados en el Hospital Cunqueiro y en Fátima y, en principio, no se teme por su vida. Los cinco eran amigos y compañeros en el IES Mendiño de Redondela, donde se habían graduado en Segundo de Bachillerato y preparaban la selectividad.

Una velocidad inadecuada, el infortunio y la inexperiencia se perfilan como causas del trágico accidente. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, avanzó ayer que la investigación apunta a un exceso de velocidad. A ello se suma la probable impericia al volante de un conductor novel. El joven dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol. Al menos cuatro de los ocupantes llevaban puesto el cinturón, y se investiga si también lo llevaba una de las chicas, que salió despedida. Marcos M. V., que conducía el Peugeot 206 accidentado, sacó el carné días antes de Semana Santa. Su profesor le describe como prudente y serio: "No sé qué pudo ocurrir", lamentó. También querían obtener el carné este verano las dos chicas fallecidas, Sara C. V. y Sofía P. F., que iban a la misma autoescuela. El brutal accidente tuvo lugar a las 21.15 horas, a la altura de Las Torres de Padín. El conductor perdió el control del vehículo, que chocó contra el guardarraíl izquierdo, se fue contra un pilar del viaducto que cruza la autopista y acabó volcado en la mediana. El coche quedó destrozado. Las tres víctimas mortales iban sentadas atrás -las dos chicas y el menor Bieito L. R.-, y se sospecha que fue la parte lateral posterior la que golpeó el pilar. Los tres fallecieron casi en el acto. Los dos supervivientes salieron por su propio pie.

Familiares de las dos adolescentes, rotos de dolor, acudieron al Juzgado de Guardia para autorizar el reconocimiento de las menores con la toma de huellas dactilares. El chico fallecido ya había sido identificado. Los forenses de Vigo agilizaron las autopsias para trasladar los cuerpos a los tanatorios cuanto antes.

Este siniestro guarda similitudes con los registrados el año pasado en las Cuencas. El 26 de mayo, en Blimea, la menor Marta Pérez Alonso perdió la vida al chocar el coche en el que viajaba con cuatro amigos con otro vehículo. El conductor también era novel e invadió el carril contrario. El 27 de noviembre moría Yoselín Vega en la carretera de la Güeria de Carrocera, cerca de El Entrego, tras salirse de la vía el coche que conducía su pareja y caer desde diez metros de altura. El conductor también hacía poco que tenía el carné.