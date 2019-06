El fiscal espera a que el juez concluya la instrucción del crimen de Sheila Barreiro para decidir si acusa o no y a quién

La causa aún no ha llegado a la Fiscalía, que pide evitar las especulaciones sobre el caso

La Fiscalía del Principado de Asturias esperará a que el juez encargado del caso de Sheila Barrero dé por finalizadas las investigaciones y la instrucción para decidir si formula acusación contra el principal sospechoso del crimen o recurre en caso de disconformidad con la decisión judicial. En cualquier caso, reclama que se eviten especulaciones y se respete el procedimiento.

La Guardia Civil ha recabado nuevas pruebas y ya no tiene "ninguna duda" de que el asesino fue un exnovio de la joven, según el último informe elaborado tras la reapertura del caso y a la luz de los resultados de las nuevas pruebas practicadas utilizando la última tecnología. Los científicos han logrado ahora aislar de las muestras de la mano derecha de la expareja de la joven una partícula que coincide con la muestra localizada en el casquillo de la bala que mató a Sheila Barrero. Y no se trata de un arma de caza, como él había explicado en las primeras investigaciones.

Además, una fibra hallada en el asiento trasero del coche de Sheila Barrero coincide "exactamente" con las de una chaqueta del exnovio. Y el disparo fue realizado desde ese asiento.

La Fiscalía Superior del Principado explicado en un comunicado que el Ministerio Público ya dio su aprobación a la reapertura del caso el año pasado, después de que las diligencias previas se hubieran sobreseído provisionalmente "por falta de autor conocido". En realidad es que no había pruebas acusatorias concluyentes para detener y procesar al exnovio, como las habría ahora según el nuevo informe de la Guardia Civil.

Desde la Fiscalía se indica que, a la vista de las nuevas pruebas practicas, se está aún en fase de instrucción, "y será el juez quien, tomando las decisiones adecuadas, decidirá si se practican o no más diligencias o se da por finalizada la instrucción". Si es así, y según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dictará su resolución.

"Será en ese momento cuando el fiscal encargado, estudiando la causa, la resolución dictada y sobre todo las últimas pruebas practicadas, mostrará su conformidad con la misma o no, pudiendo presentar el oportuno recurso", indicó la Fiscalía Superior del Principado en un comunicado. "A partir de entonces, y no antes, el fiscal valorará si va a formular acusación o no, y contra quién".