La Fiscalía esperará al final de la instrucción para intervenir

La delegada del Gobierno, Delia Losa, aseguró que el último informe de la Guardia Civil en el que se recogen nuevas pruebas sobre el crimen de Sheila Barreiro es "muy concluyente" y no caben dudas sobre la autoría. De ahí que se mostró confiada en que "la Fiscalía se haga cargo y valore continuar" con una acusación contra el principal sospecho, exnovio de la joven.

La Fiscalía, por su parte, replicó que el juez encargado del caso tiene que dar por finalizadas las investigaciones y la instrucción y decidir si continua el procedimiento o se archiva. "Será en ese momento cuando el fiscal, estudiando la causa, la resolución dictada (por el juez) y sobre todo las últimas pruebas practicadas, mostrará su conformidad con la decisión o no, pudiendo presentar el oportuno recurso", indicó la Fiscalía Superior del Principado en un comunicado: "A partir de entonces, y no antes, el fiscal valorará si va a formular acusación o no, y contra quién".