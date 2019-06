"Llevamos quince años luchando contra una pared", clama la familia de Sheila Barrero

"Necesitamos que el crimen de mi hermana Sheila se aclare para poder llorarla tranquilamente y descansar, para quitarnos este peso de encima, porque durante estos quince años parece que hemos estado luchando contra una pared", señaló ayer Mónica Barrero, la hermana de la joven de 22 años asesinada en su coche de un tiro en la nuca en la mañana del 25 de enero de 2004, a la altura del alto de La Collada, en la carretera que une Villablino (León) y Cerredo (Degaña), cuando regresaba a su casa. Un crimen por resolver.

"Rabia", "angustia", "impotencia", "dolor" y "miedo" son algunos de los sentimientos que atenazan desde 2004 a la familia de Sheila Barrero. Su hermana explica las causas. Rabia, porque quince años después del crimen nadie ha pagado por él. Angustia porque la pesadilla no acaba. Impotencia porque la lucha de la familia parece no dar nunca frutos. Dolor, además de por la pérdida del ser querido, porque se han pretendido extender bulos sobre la víctima, "una buena persona que ya no está para defenderse". Y miedo, por si se pierde "esta nueva oportunidad y no hay otra".

Cuando Mónica Barrero habla de esa "nueva oportunidad" se refiere a las nuevas pruebas recabadas por los científicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pruebas que han hecho que los agentes hayan señalado que no tienen "ninguna duda" sobre la autoría y apuntan a un exnovio de la joven, el que fuera primer y único sospechoso, exculpado en su día por falta de pruebas.

De ahí que a todos esos sentimientos negativos que ahogan desde hace tres lustros a la familia de Sheila Barrero se haya añadido en las últimas horas uno positivo: "La esperanza". Esperanza de que, por fin, "todo se aclare" y se determine sin ningún género de dudas quién apretó el gatillo de la pistola con la que se asesinó por la espalda, dentro de su coche, a aquella joven alegre, trabajadora y llena de vida: "Y que vaya a la cárcel, un año, dos, tres... Los que sea, que pague por lo que hizo, y que, después, la justicia divina tenga la última palabra", señala la hermana de la víctima, quien añade una frase que suena a desesperación: "Ojalá no hubiera sido nadie".

Una "mano negra"

Los familiares de Sheila Barrero sufren al ver que lo que para ellos está "tan claro" no se traduce en una acusación y una condena. De ahí que crean a pies juntillas que hay "una mano negra", "amistades" que bloquean desde hace quince años la resolución de un crimen que conmocionó Asturias y León. Una de dos, "o mano negra o dejadez absoluta", añade la hermana de la joven asesinada cuando regresaba en su coche a casa después de haber trabajado de madrugada en un pub de Villablino (León).

Mónica Barrero explica que el informe de la Guardia Civil no deja lugar a dudas: señala que en las manos y la ropa del exnovio se hallaron restos de haber disparado. Restos, además, con estaño, elemento que no aparece cuando se disparan armas de caza, como alegó entonces el sospechoso. "Tenía las mangas repletas de estaño. No residuos, partículas. Iguales que las del casquillo" que mató a su hermana, indica Mónica Barrero.

Hay más: la fibra recogida en una bufanda que no era de Sheila y que se halló en el asiento posterior de su coche, desde donde se disparó, es "exacta a las de la chaqueta" del exnovio, pues presenta el mismo desgaste, los mismos lavados, los mismos jabones utilizados... Y, por último, los padres del sospechoso aseguraron que estuvo con ellos aquel día en Gijón, pero hay declaraciones que los sitúan en otro lugar. La familia de Sheila Barrero cree que todo ello es "suficiente" para impulsar un nuevo juicio y que, por fin, su martirio acabe. O al menos parte de él.