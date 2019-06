Segundo fallecido en cinco días en un accidente de tractor, esta vez en Grado

El ganadero jubilado Faustino Suárez Rivera, conocido como Tino el Pego, falleció ayer a los 77 años tras salirse de la carretera local GR-2 y volcar con su tractor en una finca entre La Asniella y Coalla (Grado) por causas que aún se desconocen. Se trata del segundo accidente mortal con tractor en los últimos cinco días, tras la muerte, el pasado viernes, del ganadero Javier García Álvarez, de 25 años, en Yernes y Tameza. Cuando los ganaderos de la comarca trataban de recuperarse del duro golpe con la pérdida del joven, se produce la muerte del querido y muy conocido Tino el Pego.

El siniestro se produjo en torno a las 12 horas, cuando Suárez subía conduciendo su tractor hacia su pueblo, La Asniella, desde Coalla. Aunque estaba ya retirado de las labores agroganaderas, gustaba de pasear en tractor y ver las vacas que pastan por la zona después de toda una vida dedicada al campo. "No sabemos qué pasó, subía hacia arriba y creemos que le pudo dar algo y perder el control del tractor", comentó una de sus hijas, Montse Suárez. Hasta el lugar del accidente acudieron familiares y vecinos, rotos por el dolor y aún en shock ante la pérdida.

Tino el Pego era una persona muy querida en la parroquia de Coalla y muy conocido en todo el concejo, al igual que su familia. Natural de La Asniella, estuvo toda la vida dedicado a la ganadería y tuvo seis hijos, que le dieron diez nietos y cinco bisnietos. Su esposa, Eloína Tamargo, no se encontraba en la localidad en el momento del accidente.

"Servicial y más buena persona no podía ser", lamentaba ayer Amalia García entre lágrimas en la antojana de su casa tras saber del fallecimiento de Suárez. Conocía al fallecido de toda la vida y fue una persona que la ayudó mucho en momentos difíciles: "Cuando me quedé viuda me traía la leña, la hierba, lo que necesitasen los neños pequeños también, era demasiado bueno y no sólo a mí, si no que lo hacía con cualquiera, me ayudó mucho en la vida", recordó. Además, la vida quiso unirlos más adelante, cuando uno de sus hijos se casó con una de las hijas de Suárez. "A parte de conocernos de siempre de la parroquia, era mi consuegro", detalló.

Desolado estaba también José Ramón Fernández, vecino de Coalla y amigo de quinta de Suárez. El hombre no tenía palabras. "Tengo mucho disgusto, Tino era muy entrañable, una persona servicial y que suceda así todo, tan de golpe... Estamos muy tocados en todo el pueblo", señaló. Fernández rememoró sus tiempos mozos y cómo el Pego fue un trabajador incansable para sacar adelante a su familia. "Los crio con mucho sacrificio porque no es broma tener seis hijos; con el ganado y trabajando en lo que fuese, hizo una familia", añadió.

Tino el Pego era una persona muy popular en la parroquia de Coalla, e incluso conocido en todo el concejo. La noticia de su fallecimiento sorprendió y dejó consternados a todos los que le apreciaban.

El sector ganadero de Grado y alrededores sufre un duro golpe que se suma al soportado hace cinco días en Yernes. La familia será arropada hoy en el funeral, que se celebrará en la iglesia parroquial de San Pedro, en Coalla, a las siete de la tarde. Después recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial.