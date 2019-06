Fallece Fatehveer, el niño que estuvo atrapado seis días en un pozo de la India

No pudo ser. Fatehveer Singh, el niño indio que llevaba atrapado seis días en el interior de un pozo de 33 metros de profundidad en la aldea de Bhagwanpura (Punjab), fue recuperado muerto pese a los esfuerzos de los equipos de rescate. El menor, de dos años, tuvo acceso a oxígeno, pero no pudo comer ni beber agua durante los días que estuvo atrapado. Los padres del menor acusan a la administración punjaví de haber actuado tarde y con métodos "despiadados". Los socorristas llegaron al cuerpo del menor a las cinco de la mañana, pero desafortunadamente ya había muerto. El caso, como el del menor malagueño, Julen, que estuvo atrapado en un pozo de Totalán, despertó una gran expectación. El cuerpo de Fatehveer fue rescatado por Gurinder Singh, que se dedica profesionalmente a este tipo de operaciones. El hombre aseguró a medios locales que las autoridades no le habían dejado actuar desde el primer día, indicando que lo hubiese rescatado con vida en poco tiempo.