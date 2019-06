El ladrón de tangas de Valladolid acepta dos años de cárcel

El joven Samuel B. R, acusado de robar tres tangas en una casa de Peñafiel (Valladolid) en septiembre de 2018, pactó ayer una condena de dos años de cárcel, en lugar de los cuatro que pedían inicialmente para él. El joven accedió a entrar a la sala de vistas tapándose la cabeza para no ser grabado por los numerosos medios presentes. Se le aplican las atenuantes de reparación del daño -consignó antes del juicio 400 euros por el valor de las bragas- y alteración psíquica por consumo de drogas. No podrá acercarse a la vivienda a menos de 200 metros. "Quiero aclarar que no conocía a la persona a la que he hecho daño", dijo.