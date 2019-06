En estado crítico un bebé que cogió herpes por besos en su bautizo

Noah Tindle, un bebé estadounidense recién nacido, está al borde de la muerte al haber contraído un herpes que le contagiaron quienes le besaban el día de su bautizo. La madre notó que algo iba mal al ver que se inflamaba el ojo de su hijo. Difundió las fotos de Noah, alertando de lo que sucedía en sus redes sociales y haciendo hincapié en que cada vez más pequeños presentan lo que se ha dado en llamar el "beso de la muerte". "Al ver que cada vez más y más familias pasan por lo mismo, me gustaría difundirlo", señaló. El niño no tuvo fiebre ni nada por el estilo, pero días después empezaron a salirle ampollas alrededor del ojo. El pequeño tuvo que ser sometido a dos tratamientos. "Por favor no besen a los recién nacidos", pidió la madre.