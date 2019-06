Detenidos dos hermanos en un pueblo de Teruel por el asesinato de su madre

La Guardia Civil detuvo ayer a dos hermanos como presuntos autores del asesinato de su madre en Pozondón (Teruel). Según las primeras investigaciones, la mujer llevaba muerta varios meses y su cadáver estaba oculto en la vivienda. La fallecida era una mujer mayor, con movilidad reducida, que vivía en su casa con sus dos hijos solteros, una mujer y un hombre, ambos detenidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de 45 habitantes, Mario Cáceres, explicó que fue en el Ayuntamiento donde comenzaron a echar de menos a la mujer al no verla por las calles y preguntaron a los hijos por ella. "No era una mujer de las que ves frecuentemente en la plaza", aclaró el regidor, pero se extrañaron de que pasara tiempo sin verla. Como los hijos "no daban respuesta coherente", señaló Cáceres, hace unos dos meses el Ayuntamiento avisó a los Servicios Sociales de la comarca Sierra de Albarracín.

El hallazgo del cadáver, ayer, corrió a cargo de agentes de la Guardia Civil desplazados al pueblo turolense. Los agentes precintaron a continuación la vivienda y detuvieron a los dos hijos como presuntos autores de un delito de asesinato.

Fuentes judiciales explicaron que ahora el juez está a la espera de que se le remitan los informes policiales y forenses para continuar con la investigación sobre las causas y las circunstancias de la muerte de la mujer.