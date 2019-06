Absuelta la acusada de amueblar el piso a costa de una amiga en Oviedo

La joven M. R. Á., para la que se interesaban penas de hasta tres años y medio de cárcel por estafar a una amiga, a cuya costa habría amueblado un piso -además de adquirir líneas de telefonía y electrodomésticos-, ha sido absuelta por la Sección Segunda de la Audiencia ante la falta de pruebas. En la vista, la Fiscalía ya había retirado los cargos contra ella, pero la acusación particular mantenía su petición de cárcel. La defensa, a cargo de Fernando de Barutell, solicitaba la libre absolución y que se dedujese testimonio de la víctima por supuesta denuncia falsa, extremo al que no ha accedido el tribunal.

La sentencia señala que no hay pruebas de que la joven acudiese al comercio sierense en el que fueron adquiridos los artículos. El propietario no la reconoció. Las compras se realizaron con una nómina falsificada a nombre de la víctima. Esta indicaba que la acusada tenía acceso a nóminas en la asesoría de su padre -Víctor Rodríguez Mallada, recientemente fallecido de infarto en la prisión-, pero no se ha demostrado que la falsificase. En la causa también estaba el novio de la acusada, fallecido hace unos meses.