El milagroso rescate de Abdu: "Lo ponías de pie y se caía como una marioneta"

Estaba en la mente de todos el recuerdo de Germán Quintana, el niño de 13 años que desapareció para siempre justo 32 años atrás, en junio de 1987. Por eso la Guardia Civil de Montaña echó el resto para localizar a Abdu, el menor gijonés de origen etíope que desapareció sin dejar rastro del refugio de Collado Jermoso, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, en la mañana del pasado lunes. Una treintena de agentes y personas conocedoras de la montaña peinaron contra reloj el paisaje de riscos y cortados de la zona leonesa del Macizo Central de los Picos, algunos con el convencimiento de que volvía a repetirse la historia. "No eligió el mejor lugar para enfadarse", resume el sargento Enrique Ferrero, responsable de los GREIM de Sabero, superada la tensión del rescate.

Abdu quizá no sea consciente de lo cerca que estuvo de no contarlo. "Cualquier tropezón y se hubiese matado. Sobrevivió porque el chico está fuerte, está de hacer atletismo, pero soportó temperaturas muy bajas por la noche. Lo encontramos con algo de hipotermia. Lo ponías de pie y se desplomaba como una marioneta. Los compañeros le dieron unas barritas y las devoraba como si llevase tres días sin comer", relata el agente.

La historia ya es conocida. La noche antes de marcharse, Abdu discute con su padre en el refugio. A eso de las siete menos cuarto se levanta y le dice a su mellizo Ibra que se que va. Cinco minutos después salen el padre y el hermano en su búsqueda, pero Abdu se ha esfumado. Prueban por donde subieron al refugio. Nada. Un poco antes de la una de la tarde, desesperados, avisan a la Guardia Civil.

El sargento Ferrero y otro compañero, que están de guardia, llaman al helicóptero BO-105 con base en La Virgen del Camino y realizan un primer rastreo. "El vuelo bajo, que era lo suyo para localizar al chaval, era muy peligroso, por lo que tras media hora de búsqueda nos bajaron a tierra y empezamos a buscar por los cortados por donde podría haberse caído", cuenta Ferrero.

Poco a poco se fue ampliando el radio de acción. También se requirió el helicóptero de Asturias, que estuvo volando un par de horas por la zona. Además se sumaron dos agentes del Sereim de Cangas de Onís. "Se bajó por el Argayo Congosto, una canal muy pindia, hasta que quedamos reventados de andar, y regresamos al refugio, para descansar. No podía dormir y salí un poco más, a dar voces, sin respuesta", añade. La responsabilidad pesaba. A la mañana siguiente se reunió gente suficiente para tres grupos de trabajo, con guardias de Sabero y Potes, sin olvidar a dos militares de la UME y el guarda del refugio. Desde Asturias, otra docena de guardias, con el teniente Pablo Villabrille al frente, cubrió otras rutas posibles.

"Orografía bestial"

Los guardias de León se centraron en la ruta del Collado Solano a las Minas del Rabico, donde hace un año se había perdido un montañero inglés. Uno de los equipos dio a media mañana, por fin, con Abdu y comunicó por radio la noticia más esperada: "Hemos oído al chaval". A los quince minutos ya lo localizaron visualmente. Sin embargo, tardaron un tiempo en llegar hasta él a través de aquella "orografía bestial". Era la una menos cuarto de la tarde del martes.

Ferrero mandó para allá al BO-105, pero el viento era atroz. A la séptima fue la vencida y pudo apoyar los patines. "Estaba tan agotado que no decía casi nada, no podía andar ni dar un paso. Sí que se le veía arrepentido", asegura el sargento. De no haber entrado el helicóptero, el plan B hubiese sido sacarlo en camilla, lo que hubiese alargado más el rescate. El helicóptero aterrizó en el centro de salud de Posada de Valdeón y luego lo llevaron al hospital, donde estuvo un par de días.

La gran pregunta es cómo pudo llegar allí. Ferrero tiene su hipótesis: "Creo que debió llegar a Collado Solano y se metió para la derecha, hacia las Minas del Rabico, donde ya se nos ha perdido gente. Tuvo una suerte increíble, es una zona empinada. El chico no había hecho alta montaña, y hay que respetarla mucho, no te puedes salir del sendero".