El padre que encerró a su hijo para irse de copas en El Berrón acepta seis meses

Héctor Manuel B. N., el padre que dejó encerrado a su hijo de 9 años en el interior del coche mientras él se iba a tomar unos "cacharros" a un pub de El Berrón (Siero), aceptó ayer una condena de seis meses de cárcel en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. No tendrá que ir a prisión si inicia un tratamiento de deshabituación del alcohol, del que es dependiente, según un informe presentado por su letrado, Emilio Matanza, en la vista celebrada en la mañana de ayer. Para evitar la cárcel, tendrá que presentar en dos meses informes del centro de deshabituación en el que siga su tratamiento. Tampoco podrá delinquir en dos años. El fiscal, que pedía nueve meses de prisión, aceptó rebajar la pena solicitada, al apreciar la eximente incompleta de dependencia del alcohol, que afectaba a sus capacidades intelectivas y volitivas. Y se mostró favorable a suspender la pena siempre y cuando no vuelva a consumir una gota de alcohol.

El acusado se declaró autor de los hechos y el magistrado José María Serrano declaró firme el fallo. Tras este cierre judicial tan beneficioso para él, el padre condenado salió de los Juzgados ofreciendo "un hostión" a los periodistas que le esperaban fuera.

La exmujer del acusado salía satisfecha a medias con la decisión judicial. "Me parece poco lo que le ha caído", aseguró de forma tajante. Sin embargo, añadió que no hay mal que por bien no venga. "Era hora de que admitiese sus problemas con la bebida y otras cosas. No me ha hecho la vida difícil, me la ha hecho imposible", confesó la mujer, con la que el padre condenado tiene un litigio civil sobre la custodia del menor, protagonista involuntario de este desgraciado asunto. El pleito civil quedó suspendido en tanto se dirimía el proceso penal, y ahora el hombre tratará de regularizar su relación con el menor, como indicó el abogado.

El incidente que no llegó a juzgarse ayer se produjo el 26 de mayo de 2018, sobre las tres de la madrugada. El acusado llegó en coche a las inmediaciones del pub Camelot, en El Berrón. Iba al parecer con las facultades afectadas por el alcohol, una circunstancia que no tendría mayor importancia si no fuese por el hecho de que en el coche iba, a aquellas horas de la madrugada, su hijo de 9 años. Ese día le tocaba estar con el padre en virtud del acuerdo de separación.

Al acusado no se le ocurrió otra cosa que dejar encerrado al chico en el vehículo mientras él se iba a empinar el codo. Para que se entretuviese, le dejó el móvil o un videojuego, mientras él se iba para el pub y comenzaba a tomar copas; al menos dos.

Los camareros se dieron cuenta de que el chico estaba en el coche y avisaron a la dueña del pub. Alguien avisó al padre, que, para evitar problemas, se marchó del establecimiento, aunque con una tajada importante. Cuando el acusado ya había abierto la puerta del coche, la dueña del pub le recriminó que fuera a hacerlo en aquel estado. Al parecer, el hombre respondió solmenándole una bofetada. Por alguna razón, la mujer no ha denunciado este hecho. El menor, al ver a su padre en esa situación, se puso a llorar de manera nerviosa, motivo por el que lo sacaron del coche y se avisó a la Policía. Cuando llegó la patrulla, el hombre trató por todos los medios de que no avisasen a la madre. Al final, vino un familiar que se llevó al hombre y al niño.