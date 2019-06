La menor fugada de Oviedo: "No volveré, nadie me controla"

"No pienso volver, me fui por mi propio pie, nadie me está controlando ni dirigiendo", aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA la adolescente C. Á. N., de 16 años, que lleva dos meses fugada de un centro de menores de Oviedo y que podría haberse marchado a Bélgica con un joven mucho mayor de origen marroquí, y además con problemas con la ley, siempre según la madre de la menor, que el martes lanzó una llamada de socorro para localizar a la joven.

C. Á. N. contradijo a su madre y aseguró que no está viviendo en la calle, como su progenitora sospecha. Esta también se mostró preocupada por la posibilidad de que la menor pueda terminar cayendo en el mundo de las drogas. La joven aseguró: "Antes me drogaba más que ahora".

La joven insistió en que no está haciendo nada malo. "Me fui por mi propia voluntad", indicó. Admitió que la Policía puede estar buscándola: "Igual que están buscando a otras niñas fugadas". Eso sí, remarcó que su madre no tiene su guarda y custodia -"no tiene ningún derecho sobre mí", aseguró-, sino el Principado.

Los padres de la menor renunciaron transitoriamente a la custodia para que estuviese en un centro al no poder controlarla. Ya se escapó a principios del año pasado, pero fue detenida en Gijón.