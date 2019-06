Piden siete años de cárcel para el vecino de Lugones que violó a su hermana

La Fiscalía pide siete años de prisión y una multa de 2.880 euros para José Antonio M. H., el vecino de Lugones (Siero) que lleva encarcelado desde el pasado 14 de diciembre como presunto autor de la violación de su hermana, a la que habría asaltado sexualmente tras amenazarla con una navaja. El ministerio público solicita además que se le imponga una medida de libertad vigilada por espacio de cinco años y que no pueda acercarse a la víctima y a la familia de ésta por espacio de nueve años. Y también una indemnización por daño moral de 4.500 euros.

La acusación particular, que ejerce la víctima, una mujer residente en Avilés, bajo la dirección letrada de Pedro Paulino Sánchez, del despacho Asturlex, pide siete años y medio de prisión, multa de 4.080 euros, y medidas similares a la Fiscalía. Varía la solicitud de indemnización, que eleva a 6.000 euros, así como el pago de la asistencia médica que requirió la víctima.

El juicio por este caso se desarrollará en la sección segunda de la Audiencia Provincial en fecha aún no señalada. Se ha solicitado que se celebre a puerta cerrada y que la víctima declare protegida por un biombo para evitar cualquier mirada amenazante por parte del acusado, que cuenta con numerosos antecedentes, entre ellos amenazas en el ámbito familiar.

En presencia de su hijo

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, sobre las ocho de la tarde. Tras hacer venir a su hermana desde Avilés con la excusa de ir a buscar chatarra, el hombre empezó a amenazarla. "Me tienes que hacer caso", le dijo. "Si no me haces caso, va a ser peor", añadió, mientras la agarraba de la muñeca. "Aquí llevo un cuchillo, si no me haces caso será peor", continuó diciendo el hombre, haciendo ademán de sacar algo. Todo ellos delante del propio hijo del acusado, al que le hizo marcharse.

Siempre amenazándola con la navaja, la obligó a ir a su casa en la calle Luis Braille. Allí, tras cerrar la puerta con llave la llevó a una habitación de forma violenta, donde la hizo desnudarse y la manoseó. La violación no fue consumada porque acudieron al domicilio tanto el marido de la mujer como el hijo del acusado. Éste la dejó marchar finalmente. La mujer presentó denuncia en la comisaría de Siero y el hombre fue detenido.