Piden once años para un somedano que disparó a un vecino por el ganado

La Fiscalía solicita 11 años para un hombre que presuntamente intentó asesinar de un disparo a un vecino en Gúa (Somiedo). Todo fue motivado por una discusión por las lindes de los pastos y la entrada de unas vacas a la finca del herido.

Los hechos datan del 30 de septiembre de 2017, cuando el problema con el ganado entre las dos personas derivó en un conflicto que terminó con un disparo por parte del procesado, que impactó en la mano del otro hombre, provocando una hemorragia severa. Todo ocurrió cuando el herido había encontrado una vaca perdida en la carretera y mientras "se encontraba indefenso", según el relato fiscal. Cuando el agredido se iba hacia su coche para curarse, el agresor le dijo que terminaría matándole un día u otro, siempre según la acusación pública. La vista oral está prevista para el 16 de julio de 2019 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

El agredido, de 55 años, sufrió una fractura en el tercer metacarpio de la mano derecha. La curación tardó 278 días y le han quedado secuelas como dolores, limitaciones funcionales en varias articulaciones y un cicatriz de unos 10 centímetros en la mano.

La investigación acerca del arma no determinó por qué estaba en su poder, pero sí que el calibre era de 9 milímetros. El registro por parte de la Guardia Civil en la casa del acusado también descubrió varios tipos de munición, pero la pistola del delito no fue hallada. El acusado no tenía ningún permiso de utilización de armas.

La Fiscalía considera que los hechos ocurridos se corresponden con un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas. Por el delito de tentativa de asesinato la pena que se pide son 9 años de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho a la tenencia y porte de armas durante el tiempo de la condena, además de una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y de comunicación con el agredido. Por el delito de tenencia ilícita de armas se piden dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 5 años. También se le reclaman el pago de las costas y una indemnización al agredido de 19.313 euros, además de los gastos médicos.