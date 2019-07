Pillado con 370.000 euros en el maletero en un control de drogas

Un control preventivo de alcoholemia en el distrito de Salamanca de Madrid se saldó esta semana con la intervención de 370.000 euros que un conductor llevaba en el maletero de su coche y cuyo origen no pudo aclarar. Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes pararon un vehículo después de que el conductor hiciera una maniobra huidiza al percatarse del control. El hombre, de alrededor de 25 años, presentaba un evidente estado de nerviosismo. Se le pidió que se bajara del coche antes de abrir el maletero, donde los policías encontraron una mochila gris con los 370.000 euros. El conductor no supo justificar su procedencia y aseguró que ni sabía que llevaba esa cantidad porque el coche no era suyo.