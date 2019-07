Las tres menores acusadas de acosar a otra en Llanes, absueltas por segunda vez

Belén González, letrada de la acusación particular.

Absueltas porque las pruebas no acreditan ni son lo suficientemente concluyentes para desvirtuar la presunción de inocencia. Dicho de otro modo, no se ha podido constatar que las tres jóvenes de 15 años de Llanes acusadas de acosar y de actuar contra la integridad moral de otra compañera fueran las autoras de pintadas con insultos del tenor de "chupa vergas, sindi, asquerosa, das más miedo que la poli, ojos sin pestañas, puta calva y sidosa".

Es la segunda vez que estas tres menores son absueltas, después de que la Audiencia Provincial de Oviedo ordenara repetir el primer juicio por no haberse valorado convenientemente las pruebas. La abogada de la víctima, Belén González, anunció que de nuevo recurrirá el fallo.

Con una jueza distinta, el resultado ha sido idéntico, aunque en este caso no se considera probado que las acusadas fueran las autoras de las pintadas y los insultos contra la víctima, mientras que en la primera sentencia se dieron por ciertos los insultos sufridos por la víctima y su reiteración, pero la jueza consideró que no menoscababan la integridad moral de la adolescente.

El segundo juicio se prolongó durante seis horas. Pero la jueza afirma en su fallo que las declaraciones de los testigos no son concluyentes y que existen contradicciones entre ellos e incluso que algunos se contradicen a sí mismos respecto de declaraciones anteriores. Añade que la propia víctima, en su declaración en la vista oral, "no sólo no aportó datos concretos sobre los hechos ni su declaración se ha visto apoyada o refrendada por corroboraciones externas y objetivas que la doten de convicción, sino que formuló manifestaciones que entran en contradicción con otras pruebas e incluso con su propia declaración ante la Fiscalía".

La abogada de la víctima aseguró ayer que "no se entiende que la sentencia sea absolutoria. El mensaje que se traslada a los menores acosados y a sus familias es que la Justicia no les protege, que están solos. No es comprensible que la Fiscalía y el equipo psicotécnico soliciten medidas socioeducativas para las acusadas y que se nos desoiga a todos".