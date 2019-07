"Lucharé para que paguen", clama el hermano de David Carragal

José Modesto Carragal, hermano del profesor fallecido durante las fiestas del ovetense barrio de La Florida, publicó ayer una carta en la que pide justicia por lo sucedido y ensalza las virtudes de David. Recalca, así, "lo orgulloso" que está "de lo buena persona que era y lo que le quería la gente".

"Necesitaba escribirte estas líneas para despedirme de ti", comienza diciendo la misiva de José Modesto Carragal, que reconoce que "no pude hacerlo en su momento, las piernas y la cabeza no me dejaron cruzar esa puerta de la UCI y darte un último abrazo, un beso o simplemente cogerte de la mano". Por ello, pide perdón a su hermano: "Por eso, y por no haber ejercido mejor de hermano mayor y no haberte protegido".

"Todavía no consigo dormir bien. Me asaltan los recuerdos y aparecen las lágrimas en cualquier momento. Te echo mucho de menos, ya no te voy a poder decir que a tu edad yo también tenía pelo, que adónde ibas con esas barbas y sobre todo lo que disfrutábamos picándonos, con tu el Madrid y yo con el Barcelona. Eso sí, con el Sporting no teníamos problemas; por cierto, Sergio ya renovó el abono, por ahora sigue diciendo que es del Sporting", afirma Modesto Carragal.

Y continúa: "Hablando de Sergio, qué duro fue decirle que su tío se fue al cielo, qué pena me da, que ya no va a poder disfrutar más de su tío, él que cada vez que venías a Madrid contaba a todo el cole que iba a venir su tío David. Ya no te va a poder enseñar el parque de atracciones, Faunia, y tú, hermano, ya no lo podrás llevar al Muja y en su comunión apuntarlo al campamento de EE UU. Como le habías prometido un dinosaurio gigante a tu vuelta de Estados Unidos, le tuve que decir que antes de marcharte me lo habías encargado para dárselo al final del verano".

Aun así, el hermano de la víctima mortal guarda cierto positivismo. "No todo es tristeza hermano, no sé si en algún momento fuiste consciente de lo que te quería la gente. Todos me contaban lo buena persona que eras, el gran corazón que tenías y tu gran sonrisa que lo envolvía todo. A toda esa gente les agradeceré el apoyo y el cariño que nos dieron", expresa, antes de despedirse con un "te quiero hermano, te mando un beso muy grande" y de dejar para el final la petición de justicia: "No te preocupes, voy a luchar con todas las fuerzas para que paguen lo que te hicieron".