"Fue mala suerte", dice la familia del camionero fallecido en Villayón

"Fue mala suerte para él y para nosotros", señaló ayer el exconcejal tapiego Manuel Balbino González, padre del camionero fallecido el pasado miércoles en un trágico accidente registrado en Villayón. Su pérdida ha provocado un profundo dolor en toda la comarca occidental donde Israel González, natural de Mántaras (Tapia), era muy conocido por su buen hacer al frente de su empresa ligada al transporte de materiales de construcción. El hombre, de 44 años, será despedido hoy, a las doce, en la localidad valdesana de Barcia, donde residía con su mujer e hijas.

"Era un hombre muy trabajador y muy buena gente, su muerte afectó mucho en el pueblo, donde siempre colaboraba con todo", expresó ayer el presidente de la parroquia de Barcia y Leiján, Ricardo García Parrondo. La misma opinión se repite en concejos vecinos como Coaña, donde su alcaldesa, Rosana González, le conocía desde hace años y del que destaca su profesionalidad: "Era muy serio en el trabajo y muy cumplidor, de palabra. No se le ponía nada por delante, siempre en beneficio de mejorar lo que estuviera en sus manos". También colaboraba siempre que podía con las peticiones que le llegaban desde el Consistorio, algo que también saben en El Franco, concejo donde en la actualidad guardaba su maquinaria. "En su día, cuando empezamos a hacer exhibición de motos, necesitaba contenedores de obra y me cobraban una pasta. Un día me lo encontré y se lo comenté y me dijo que sin ningún problema me los traía, sin cobrar nada. Colaboraba siempre desinteresadamente", señala el concejal de Deportes franquino, Julio César García, quien se deshace en halagos hacia un hombre que "no debía tener ni un enemigo".

González nació en el pueblo tapiego de Mántaras, donde reside su familia en la conocida como "Casa El Molinero", de ahí que muchos amigos de infancia le conozcan como "Moli" y así le están despidiendo con cariñosos mensajes a través de las redes sociales. Tras acabar la formación en Tapia, se marchó a estudiar un ciclo formativo a Valdés, donde conoció a su mujer y donde montó su empresa, Econorte.

Ayer, el tanatorio de Barcia se llenó de gente para expresar las condolencias a la familia y nadie alcanzaba a comprender lo sucedido el pasado miércoles, cuando cayó a bordo del camión que conducía por un barranco de 25 metros. El suceso se produjo en una carretera muy estrecha a la altura del puente Polea y en una curva con muy poca visibilidad. El fallecido llevaba zahorra para la obra de reparación de la carretera que une Valdedo con Castanedo cuando, por razones que se investigan, se precipitó monte abajo. Algunas voces apuntan a que el accidente pudo ser causado por algún problema con los frenos, ya que, dicen, al volante era "muy seguro y muy experto".

Solidaridad póstuma

El funeral será hoy en Barcia a las doce y a continuación el cuerpo será trasladado al cementerio de Tapia. Por expreso deseo de la familia no se admiten flores. De hecho, en la esquela se indica que el dinero que se fuese a destinar a dicha compra se done a la Asociación Española Contra el Cáncer