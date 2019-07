Un vehículo se incendia a la salida del túnel del Negrón

Un coche ardió ayer por la tarde a la salida del Negrón en sentido a León, en principio por un sobrecalentamiento del motor. El conductor detectó que el coche empezó a emitir humo y pudo detener su vehículo en el arcén, fuera de la autopista, por lo que no hubo que lamentar daños mayores, más allá del propio incendio del vehículo. El suceso no causó ningún tipo de retención. Los trabajadores de la autopista señalizaron la avería y no tuvo mayores consecuencias, informa G. RODRÍGUEZ.