"Se fue un hermano", lamenta el hombre al que rescató en Asia

Uno de los vecinos de esta pareja, José Antonio Rodríguez, estaba por la zona transportando en su tractor rollos de silo. "Me pidieron ayuda cuando ya el hombre estaba a punto de caerse y daba voces. No pudieron hacer nada porque había varios metros de distancia entre donde estaban ellos y de donde colgaba el parapente. Todos lo intentamos pero no hubo manera", añadió.

Lo más probable es que Palacios falleciese de un fuerte golpe en la cabeza y de forma instantánea. La UVI Móvil que había sido desplazada desde Gijón, de hecho, se desactivó cuando aún estaba en camino en cuanto los bomberos vieron el lugar del accidente. Al estar subiendo la marea, el fallecido fue evacuado mediante una operación de grúa en la que se desplegaron 30 metros de cable.

Desde Emergencias confirman que la llamada de Muñoz entró a las 17.05 horas y que se movilizó a una dotación de bomberos del parque de Villaviciosa (y al jefe de zona) apoyado por un helicóptero medicalizado. También se informó al servicio de Salvamento y a la Guardia Civil. A su llegada, el médico y uno de los rescatadores sólo pudieron confirmar la muerte del deportista y lo trasladaron a las 19.22 horas a un campo de estacionamiento de vehículos para facilitar la entrada del forense.

Sergio Palacios fue uno de los integrantes del grupo que acompañó a la India al parapentista asturiano José Luis Bernal García, conocido como Cheluí, y en cuyo rescate participó cuando estuvo perdido cuatro noches a unos 4.200 metros de altitud en la región Bir Billing, en octubre de 2018.

"No me lo puedo creer. Murió uno de mis hermanos. Desde el incidente de la India estábamos muy unidos, éramos una hermandad", aseguraba ayer Cheluí minutos después de que le comunicaran la noticia. "Era campechano y muy auténtico y un experimentado parapentista. No sabemos qué ha pasado, porque si el tiempo no hubiera sido el apropiado para despegar, no lo hubiera hecho. Sabía muy bien lo que hacía", aseveró.

Cheluí, igual que otros parapentistas consultados, aseguró que estaba en "shock. Mira que en octubre podía haber sido yo el que hubiera muerto en la India y estoy aquí, perfectamente física y psíquicamente. Y él, con la experiencia que tenía, mira dónde va a tener el accidente y fallecer".