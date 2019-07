Un parapentista muere al caer tras pasar minutos colgado de un árbol en Quintes

Un experimentado parapentista gijonés de 45 años falleció ayer por la tarde al caer por un acantilado desde 112 metros de altura en la localidad de Quintes (Villaviciosa), después de que una ráfaga de viento le hiciese perder el control de los mandos del paracaídas y le dejase enganchado en uno de los eucaliptos que bordean la costa en uno de sus puntos más altos, la denominada Riega de la Escalera.

Sergio Palacios Estañ, que iba acompañado de otro parapentista que resultó ileso, era herrero y herrador profesional, hijo y nieto de herreros , y tenía una hija. Su dedicación al oficio hizo que fuera muy conocido por su trabajo y participación en los mercados medievales que se celebran en Asturias, aunque su afición al parapentismo le convirtieron en un referente en ese deporte.

Conocido como Viki, diminutivo del alias "vikingo" por su aspecto físico -fuerte, rubio y de ojos claros-, fue uno de los participantes en el rescate de José Luis Bernal, Cheluí, que estuvo cuatro noches perdido en la India al ser absorbido por una nube el pasado mes de octubre.

Según explicaron ayer los vecinos de Quintes, el fallecido partió con otro compañero (en parapentes individuales) como a las 16.45 horas desde la colina del Cuervo, en La Providencia, uno de los puntos costeros preferidos para actividades de en todo el norte de España por su orientación y su altura. La idea, suponen, era llegar hasta una de las fincas próximas a la playa de España. Hasta allí sí pudo llegar el segundo implicado, que según los testigos aterrizó "como pudo" en una de estas fincas sin sufrir ninguna lesión de gravedad.

Palacios, sin embargo, quedó atrapado en una ráfaga de viento que le desplazó hasta el final del pueblo, la Riega de la Escalera. "Los partes meterológicos ya decían que el viento iba a pasar de sur a noroeste, pero la cosa cambió de golpe. No tuvo manera de controlar los mandos del parapente", concretaron los vecinos.

Esta riega es uno de los puntos más altos de la costa asturiana (según Teo y Gerardo Morís Costales, más conocidos como 'Los Gemelos' de Quintueles, un accidente en esta zona supone una caída de 112 metros) y donde termina el camino asfaltado viven ahora José Antonio Pereira y Gregorio Muñoz, gijoneses. Desde su terraza se ve el eucalipto en el que se encaramó el fallecido. "Estábamos aquí fuera tranquilamente y empezamos a escuchar el 'tolón-tolón' de las vacas muy alteradas y, de golpe, como a alguien gritando. Nos giramos y vimos la tela del parapente", resumió ayer el segundo.

Él se quedó en casa para poder llamar a Emergencias -en la zona apenas hay cobertura- mientras Pereira, junto a un tercer compañero, bajaba corriendo por el último tramo del camino, ya sin asfaltar, hasta el borde del acantilado. Mirando el móvil, vio que hizo la llamada a las 17.05 horas. "Creo que no tardó más de diez en caerse", aseguró.

Pereira llegó hasta el eucalipto y vio que Palacios estaba a varios metros de distancia: el parapente se había enganchado en la parte más exterior de la copa del eucalipto. "Él ya veía que no tenía forma de hacer pie y me dijo que buscase una cuerda o algo similar porque si no le sacaba yo de allí se iba a matar", concretó el testigo, que pidió al tercer compañero que venía de camino que regresase a casa a pedirle a Muñoz algún tipo de material de rescate.

En busca de una cuerda

"Ese tipo de cosas no las tienes a mano y acabamos encontrando por casa una cuerda fina que podría servir. Cuando la teníamos en la mano y nos giramos, vimos el árbol, pero ya no el parapente", completó Muñoz.

José Antonio Pereira, que todavía seguía junto al árbol, bajó corriendo por el pedrero hasta la zona rocosa en la que cayó Palacios (esta parte de rocas se conoce en Quintes como "La Carreterona") y comprobó que la muerte había sido instantánea. "Yo le dije que si me escuchaba que supiese que habíamos llamado a Emergencias pero en el fondo sabía lo que había pasado", concretó el joven en su relato a LA NUEVA ESPAÑA.